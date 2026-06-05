ＡＫＢ４８の長友彩海（２５）が初の写真集「予定外の瞳」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）をきょう５日発売する。今年でデビュー１０周年を迎え、８月１９日発売の６８枚目シングル（タイトル未定）で２年ぶりに選抜メンバーに復帰。酸いも甘いも経験した１０年戦士が今、新たな魅力を開花させている。

２０１６年に１５歳でグループに加入してから、「学業との両立も、初選抜までの道のりも、選抜落ちも、選抜復帰も経験して、すべてを味わってる」と回想。なかでも初選抜となった６３枚目シングル「カラコンウインク」への思い入れは強く、「大好きなゆきりんさん（柏木由紀）の卒業シングルなので、選抜入りは念願だった」と語った。

６８枚目シングルでは、「カラコン−」以来２年ぶりの選抜復帰となる。「初選抜のときはそろそろ入れるかも？って気持ちがあったけど、今回は全く想像してなかった」とまさに想定外の選出。それでも、「今はワクワクが大きい。これまでと違う自分でいれたら」と思いを明かし、「次の選抜の中では最年長なので、後輩に寄り添える人でいたい」と意気込んだ。

念願の初写真集でも新たな表情が満載で、ランジェリーや彼シャツ姿などオトナの一面も披露している。チャームポイントは細身のウエストで、「過去に（雑誌の企画で）『ＳＴＹＬＥ神７』があって、私がウエスト担当だった。それが今こうやって写真集に出てきてる！」と声を弾ませた。

久しぶりの選抜メンバーとして「この写真集も強みにして、一つのＡＫＢ４８の入り口になったらいいな」と瞳を輝かせた。１０年の経験を胸に、新たな一歩を踏み出す。

◇長友 彩海（ながとも・あやみ）２０００年１１月２日生まれ。神奈川県出身。１６年１０月にＡＫＢ４８の第１６期生オーディションに合格し、研究生として活動開始。２４年に６３枚目シングル「カラコンウインク」で選抜メンバーに初選出された。サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。身長１６１センチ。血液型Ｏ。ペンライトカラーは黄色×水色。