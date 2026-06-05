Maison de FLEUR×水瀬さらら初コラボ♡推し活にもぴったりな限定コレクションが登場

Maison de FLEURから、アイドルグループ「Jams Collection」のメンバー・水瀬さららさんとの初コラボレーションコレクションが登場します。ガーリーな魅力と大人っぽさを兼ね備えた世界観を表現した全4型のアイテムは、推し活やお出かけ、旅行シーンにも活躍する実用性の高さが魅力。2026年6月17日（水）20時より公式WEBストア「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNで先行販売がスタートし、6月27日（土）から限定店舗でも販売されます♡

水瀬さららさんらしさ満載の世界観

今回のコレクションは、水瀬さららさんのファッションセンスやこだわりを反映した特別なラインアップです。

夏らしい爽やかさと上品な可愛らしさをテーマに、ギンガムチェックのリボンやパール、ビジューを取り入れたデザインを採用。

推し活シーンはもちろん、普段使いしやすい大人ガーリーなアイテムに仕上げられています。

特にトートバッグは、水瀬さんのメンバーカラーであるライトブルーを展開。可愛らしさだけでなく収納力も考慮されており、うちわが入るサイズ設計になっています。

ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラが進化！夏を快適にする新作登場

全4型のコラボアイテムを紹介

キルティングエアリーキャリーオンバッグ



価格：13,200円（税込）

旅行や遠征に便利なキャリーオン仕様のバッグ。パールやビジューを散りばめた華やかなデザインで、スーツケースのハンドルに通して持ち運べます。

カラー：Pink Beige／Black

リボンパールプリントマルチポケットトートバッグ



価格：12,100円（税込）

オリジナルのリボン柄をプリントした特別仕様。ラメ刺繍やビジューがアクセントになっており、推し活にもぴったりな収納力を備えています。

カラー：Blue／Black

Fチャームキルティングパスケース



価格：5,000円（税込）

表裏どちらから見ても可愛く見えるよう細部までこだわったパスケース。バッグに付けても映えるデザインです。

カラー：Pink／Black

パールリボンキャットチャーム



価格：3,950円（税込）

水瀬さららさんがイメージする“ゆるくてかわいい”ねこを表現したオリジナルチャーム。愛らしいたれ目とパールリボンがポイントです。

カラー：Pink／Blue

イベントや限定ノベルティも見逃せない

コラボ発売を記念して、2026年6月27日（土）にはMaison de FLEURルミネ池袋店で来店イベントを開催。

対象商品を税込11,000円以上購入した方を対象に、2ショット撮影やトークを楽しめる特別な機会が用意されています。

さらに、限定撮り下ろしカットを使用したポストカードノベルティも登場。

店舗：対象商品を税込8,000円以上購入でポストカード1枚プレゼント

公式WEBストア「STRIPE CLUB」：コラボ商品1点購入ごとにポストカード1枚プレゼント

また、6月17日（水）19時からはMaison de FLEUR公式Instagramにて、水瀬さららさん出演のライブ配信も実施予定。コラボアイテムの魅力を直接チェックできる貴重な機会です。

まとめ

Maison de FLEURと水瀬さららさんによる初コラボレーションは、ガーリーな可愛らしさと実用性を兼ね備えた特別なコレクション。

バッグ2型、パスケース、チャームの全4型は、普段使いから推し活、旅行まで幅広く活躍してくれそうです。

限定ノベルティや来店イベントなど、ファンには見逃せない企画も盛りだくさん。気になる方は先行販売開始日をぜひチェックしてみてくださいね♪