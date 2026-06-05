鈴木圭一郎（31＝浜松）が4日の浜松初日12Rを勝ち、史上35人目（現役18人目）の通算1000勝をマークした。

デビュー12年335日での達成は史上最速。同31歳186日は史上最年少となった。

従来の最短記録は青山周平の14年83日、最年少記録は田代祐一（引退）の38歳315日だった。

2日目も12Rに出走。1001勝目を目指す。

▽鈴木圭一郎

本当は前回（伊勢崎G1）の優勝戦で達成していれば一番良い形での記録だったと思うので、悔しい気持ちはありますね。

エンジンに関しては悪いところが見つからないくらい、いい状態でレースを迎えることができました。

（史上最速については）今は2回乗り出走や斡旋日数が増えているのもあり、素直には喜べない部分はあります。自分より前に達成された方々の方が素晴らしい記録

だと思っています。

こうして1000勝を達成できましたが、これで終わりではないので今後も一走一走を妥協せずに1500勝や2000勝を目指したい。それを達成した時に自分の中で素晴らしい記録だと思えるのかなと思います。

これからも目の前の一走をしっかり走ります。