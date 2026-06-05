ZARDトリビュートプロジェクトのSARD UNDERGROUNDの公式サイトが4日、更新され、ボーカル神野友亜の体調不良により翌5日の福岡、6日の熊本の全国ツアー2公演を中止すると発表した。

現在は、「振替公演を調整中」とした上で「やむを得ず中止となる可能性もございます」と補足している。

SARD UNDERGROUNDは、ZARD所属のレコード会社「ビーイング」のレッスン生でZARDのカバーをしていた女性4人組によるバンドとして19年にデビュー。21年以降はメンバー脱退が相次ぎ、24年10月からは、神野のソロ・プロジェクトとして活動している。

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いつもSARD UNDERGROUNDを応援していただき、誠にありがとうございます。

6月5日（金）福岡トヨタホールスカラエスパシオ、6月6日（土）熊本B.9 V1にて開催を予定しておりました公演は、ボーカル・神野友亜の体調不良により開催を中止し、延期の方向で調整させていただく運びとなりました。

応援してくださっている皆様、関係者の皆様、ご迷惑ご心配をおかけし大変申し訳ございません。

＜中止公演＞

・2026年6月5日（金）【福岡県】福岡トヨタホールスカラエスパシオ

・2026年6月6日（土）【熊本県】熊本B.9 V1

只今、振替公演に向け関係各所と調整を行っております。

振替公演の日程、並びに公演チケットの払い戻しの詳細につきましては、6月9日（火）までにオフィシャルサイトなどで改めてご案内させていただきます。

お手持ちのチケットは必ず保管をお願いいたします。

なお、振替公演の調整が困難と判断した場合は、やむを得ず中止となる可能性もございますので、何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。

公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。