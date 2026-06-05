準備だけで億単位のコストも!? 華やかな世界遺産登録の裏にある、あまりに過酷な「カネと時間」の現実【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

費用はなんと億単位！？ 登録までの果てしない道のり

世界遺産に登録するには、「10の登録基準」にひとつ以上該当し、真正性や完全性などの条件を満たし、国内法に基づく保護・管理体制が整っている必要があります。どんなに素晴らしい遺産でも、保護の仕組みが脆弱だったり、都市開発や大気汚染などによる劣化の恐れが大きければ、登録は難しくなります。そうした意味では、世界遺産は「選ばれること」以上に、「守り続けること」が問われる制度だといえます。

その厳しさが最も現れるのが、登録までのプロセスです。価値と保全策を示す推薦書を作成するために、調査研究や資料収集、管理計画の策定、専門家会議の開催、法整備など膨大な準備を重ねます。書類は英語またはフランス語でまとめる必要があり、膨大な手間と時間が掛かります。その結果、準備に掛かる費用は数千万円から場合によっては数億円に達することもあります。推薦書の提出までには数年から数十年の準備期間を要し、推薦書提出前の事前評価（プレリミナリー・アセスメント）も含めると、登録まで最短でも4年ほど掛かります。

審査では専門機関が現地調査や資料検討を行い、登録の可否や条件について勧告をまとめ、最終的に21カ国で構成される世界遺産委員会が結論を出します。さらに登録後も苦労は続きます。守り続けるための定期的な保全状況の報告や見直しが求められ、対応が不十分な場合は「危機遺産」に登録される可能性もあります。こうした負担の大きさから、登録を断念する国や自治体があるのも現実です。

世界遺産の登録はゴールではなくスタートであり、その価値を未来へつなぐための長い道のりの始まりなのです。

世界遺産に登録されるまでの流れ

世界遺産委員会とは？

【21カ国の委員国で構成】

締約国の中から選ばれた21カ国で構成。各国から推薦された遺産について専門機関の評価を踏まえながら、登録・情報照会・登録延期・不登録の4段階で判断します。登録後も保全状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を求めます。

世界遺産委員会の諮問機関

ICOMOS（イコモス）

国際記念物遺跡会議。1965年に設立された文化財の保護や支援を行う非政府国際機関で、文化遺産・複合遺産の専門的な評価を行う。

IUCN（アイユーシーエヌ）

国際自然保護連合。1948年に各国政府や国際団体、民間の自然保護団体が設立した連合体。自然遺産・複合遺産の専門的な評価を行う。

ICCROM（イクロム）

1959年に発足した政府間機関の国際センター。文化財の保存・修復の研究や助言を行うほか、技術者の養成など保全の底上げを支援。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。