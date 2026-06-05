日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2872（+33.5　+1.18%）
ホンダ　1490（-14.5　-0.96%）
三菱ＵＦＪ　3209（+40　+1.26%）
みずほＦＧ　7833（+188　+2.46%）
三井住友ＦＧ　6289（+160　+2.61%）
東京海上　7017（+77　+1.11%）
ＮＴＴ　147（+0.1　+0.07%）
ＫＤＤＩ　2648（+4.5　+0.17%）
ソフトバンク　213（-0.9　-0.42%）
伊藤忠　1858（+3.5　+0.19%）
三菱商　4927（+31　+0.63%）
三井物　5067（+26　+0.52%）
武田　4945（+95　+1.96%）
第一三共　2416（+24　+1.00%）
信越化　7630（-11　-0.14%）
日立　5271（+88　+1.70%）
ソニーＧ　3557（+17　+0.48%）
三菱電　6006（+54　+0.91%）
ダイキン　23892（+147　+0.62%）
三菱重　3719（+18　+0.49%）
村田製　10024（+120　+1.21%）
東エレク　64168（+508　+0.80%）
ＨＯＹＡ　26679（+249　+0.94%）
ＪＴ　6023（-2　-0.03%）
セブン＆アイ　1859（+10　+0.54%）
ファストリ　79452（+582　+0.74%）
リクルート　10754（+139　+1.31%）
任天堂　7316（+44　+0.61%）
ソフトバンクＧ　7563（+186　+2.52%）
キーエンス（普通株）　80236（+196　+0.24%）