日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2872（+33.5 +1.18%）
ホンダ 1490（-14.5 -0.96%）
三菱ＵＦＪ 3209（+40 +1.26%）
みずほＦＧ 7833（+188 +2.46%）
三井住友ＦＧ 6289（+160 +2.61%）
東京海上 7017（+77 +1.11%）
ＮＴＴ 147（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2648（+4.5 +0.17%）
ソフトバンク 213（-0.9 -0.42%）
伊藤忠 1858（+3.5 +0.19%）
三菱商 4927（+31 +0.63%）
三井物 5067（+26 +0.52%）
武田 4945（+95 +1.96%）
第一三共 2416（+24 +1.00%）
信越化 7630（-11 -0.14%）
日立 5271（+88 +1.70%）
ソニーＧ 3557（+17 +0.48%）
三菱電 6006（+54 +0.91%）
ダイキン 23892（+147 +0.62%）
三菱重 3719（+18 +0.49%）
村田製 10024（+120 +1.21%）
東エレク 64168（+508 +0.80%）
ＨＯＹＡ 26679（+249 +0.94%）
ＪＴ 6023（-2 -0.03%）
セブン＆アイ 1859（+10 +0.54%）
ファストリ 79452（+582 +0.74%）
リクルート 10754（+139 +1.31%）
任天堂 7316（+44 +0.61%）
ソフトバンクＧ 7563（+186 +2.52%）
キーエンス（普通株） 80236（+196 +0.24%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2872（+33.5 +1.18%）
ホンダ 1490（-14.5 -0.96%）
三菱ＵＦＪ 3209（+40 +1.26%）
みずほＦＧ 7833（+188 +2.46%）
三井住友ＦＧ 6289（+160 +2.61%）
東京海上 7017（+77 +1.11%）
ＮＴＴ 147（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2648（+4.5 +0.17%）
ソフトバンク 213（-0.9 -0.42%）
伊藤忠 1858（+3.5 +0.19%）
三菱商 4927（+31 +0.63%）
三井物 5067（+26 +0.52%）
武田 4945（+95 +1.96%）
第一三共 2416（+24 +1.00%）
信越化 7630（-11 -0.14%）
日立 5271（+88 +1.70%）
ソニーＧ 3557（+17 +0.48%）
三菱電 6006（+54 +0.91%）
ダイキン 23892（+147 +0.62%）
三菱重 3719（+18 +0.49%）
村田製 10024（+120 +1.21%）
東エレク 64168（+508 +0.80%）
ＨＯＹＡ 26679（+249 +0.94%）
ＪＴ 6023（-2 -0.03%）
セブン＆アイ 1859（+10 +0.54%）
ファストリ 79452（+582 +0.74%）
リクルート 10754（+139 +1.31%）
任天堂 7316（+44 +0.61%）
ソフトバンクＧ 7563（+186 +2.52%）
キーエンス（普通株） 80236（+196 +0.24%）