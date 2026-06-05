東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.02　高値160.08　安値159.61

160.67　ハイブレイク
160.37　抵抗2
160.20　抵抗1
159.90　ピボット
159.73　支持1
159.43　支持2
159.26　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1611　高値1.1645　安値1.1595

1.1689　ハイブレイク
1.1667　抵抗2
1.1639　抵抗1
1.1617　ピボット
1.1589　支持1
1.1567　支持2
1.1539　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3424　高値1.3463　安値1.3412

1.3505　ハイブレイク
1.3484　抵抗2
1.3454　抵抗1
1.3433　ピボット
1.3403　支持1
1.3382　支持2
1.3352　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7896　高値0.7923　安値0.7868

0.7978　ハイブレイク
0.7951　抵抗2
0.7923　抵抗1
0.7896　ピボット
0.7868　支持1
0.7841　支持2
0.7813　ローブレイク