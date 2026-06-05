東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.02 高値160.08 安値159.61
160.67 ハイブレイク
160.37 抵抗2
160.20 抵抗1
159.90 ピボット
159.73 支持1
159.43 支持2
159.26 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1611 高値1.1645 安値1.1595
1.1689 ハイブレイク
1.1667 抵抗2
1.1639 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1589 支持1
1.1567 支持2
1.1539 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3424 高値1.3463 安値1.3412
1.3505 ハイブレイク
1.3484 抵抗2
1.3454 抵抗1
1.3433 ピボット
1.3403 支持1
1.3382 支持2
1.3352 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7896 高値0.7923 安値0.7868
0.7978 ハイブレイク
0.7951 抵抗2
0.7923 抵抗1
0.7896 ピボット
0.7868 支持1
0.7841 支持2
0.7813 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.02 高値160.08 安値159.61
160.67 ハイブレイク
160.37 抵抗2
160.20 抵抗1
159.90 ピボット
159.73 支持1
159.43 支持2
159.26 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1611 高値1.1645 安値1.1595
1.1689 ハイブレイク
1.1667 抵抗2
1.1639 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1589 支持1
1.1567 支持2
1.1539 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3424 高値1.3463 安値1.3412
1.3505 ハイブレイク
1.3484 抵抗2
1.3454 抵抗1
1.3433 ピボット
1.3403 支持1
1.3382 支持2
1.3352 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7896 高値0.7923 安値0.7868
0.7978 ハイブレイク
0.7951 抵抗2
0.7923 抵抗1
0.7896 ピボット
0.7868 支持1
0.7841 支持2
0.7813 ローブレイク