５日の主なマーケットイベント ５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：３０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気先行指数（速報値）

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>



出所：MINKABU PRESS