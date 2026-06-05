４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０２銭前後と前日と比べて５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円８０銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安だった。



米国務省は米東部時間３日夜、レバノンとイスラエルが停戦で合意したと発表。中東情勢を巡る懸念が和らぐなか、米原油先物相場が下落するとともに米長期金利が低下し、つれてドル円相場は一時１５９円７５銭まで軟化した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から売り一巡後は下げ渋ったが、この日に発表された１～３月期の米非農業部門労働生産性指数（改定値）や前週分の米新規失業保険申請件数が弱い結果となったことがドルの重荷。日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いことも上値の重さにつながったようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１１ドル前後と前日と比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS