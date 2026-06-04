たるみの原因は自己流マッサージ!? 小顔治療の専門医が教える正しいケア方法とは?

ダイエットをしても、顔だけはスッキリしない、という声を多く聞きます。それだけ「顔痩せ」は難しいということなのかもしれません。ですが、小顔効果をもたらす施術はたくさんあり、自分に合った方法を見つけることが大切です。そこで今回は小顔整形に悩む人に多い原因について、美容外科医の沼澤先生（SEA CLINIC 院長）に伺いました。

編集部

「顔が大きい」という悩みにはどんな原因がありますか？

沼澤先生

顔が大きく見える原因は、個人によって異なります。多くは顔に脂肪がついている状態、エラ張りなど筋肉や骨格に原因がある状態、そして加齢によるたるみが原因です。ほかには、首が短いなどで、相対的に顔が大きく見えてしまう場合や、浮腫んでいるなどの原因もあります。

編集部

なぜ、小顔になりたい人が多いのでしょう？

沼澤先生

輪郭がスッキリしていると、きちんとしているイメージを与えるというのはあるかもしれません。あとは、顔が小さくなると、相対的に目が大きく見えるなどのメリットもあります。

編集部

小顔になるためにはどうしたら良いでしょうか？

沼澤先生

小顔になるためにマッサージをご自身で行う人もいらっしゃいます。一時的なむくみであれば改善するかもしれませんが、脂肪や筋肉をセルフケアで減らすのは難しいでしょう。逆に、自己流のマッサージによってたるみの原因になる可能性もあります。そんな方には、美容外科やクリニックでの小顔治療もあります。

監修医師：

沼澤 茂（SEA CLINIC）

金沢医科大学医学部を卒業後、国内⼤⼿美容外科にて経験を積む。海外の美容外科クリニックでの院⻑を経て、2021年8月よりSEA CLINICを開業、院長となる。得意施術は小顔整形、クマ治療をはじめとする若返り治療、二重整形。

※この記事はメディカルドックにて＜セルフケアはたるみの原因!? ｢小顔施術｣の種類と選び方を美容外科医が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。