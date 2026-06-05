― ダウは874ドル高と年初来高値を更新、ユナイテッドヘルス などヘルスケアが牽引 ―

ＮＹダウ 　　　51561.93 ( +874.86 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7584.31 ( +30.63 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26830.96 ( -23.02 )
米10年債利回り　　4.478 ( -0.020 )

ＮＹ(WTI)原油 　　93.04 ( -2.98 )
ＮＹ金 　　　　　4505.0 ( +38.1 )
ＶＩＸ指数　　　　15.40 ( -0.66 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　67775 ( +135 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　67770 ( +130 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース