米国市場データ ＮＹダウは874ドル高と年初来高値を更新 （6月4日）
― ダウは874ドル高と年初来高値を更新、ユナイテッドヘルス などヘルスケアが牽引 ―
ＮＹダウ 51561.93 ( +874.86 )
Ｓ＆Ｐ500 7584.31 ( +30.63 )
ＮＡＳＤＡＱ 26830.96 ( -23.02 )
米10年債利回り 4.478 ( -0.020 )
ＮＹ(WTI)原油 93.04 ( -2.98 )
ＮＹ金 4505.0 ( +38.1 )
ＶＩＸ指数 15.40 ( -0.66 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67775 ( +135 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67770 ( +130 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51561.93 ( +874.86 )
Ｓ＆Ｐ500 7584.31 ( +30.63 )
ＮＡＳＤＡＱ 26830.96 ( -23.02 )
米10年債利回り 4.478 ( -0.020 )
ＮＹ(WTI)原油 93.04 ( -2.98 )
ＮＹ金 4505.0 ( +38.1 )
ＶＩＸ指数 15.40 ( -0.66 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67775 ( +135 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67770 ( +130 )
※( )は大阪取引所終値比
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