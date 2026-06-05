スリー・ディー・マトリックス <7777> [東証Ｇ] が6月5日朝(08:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常損益を従来予想の33.5億円の黒字→39.7億円の黒字(前の期は24.8億円の赤字)に18.5％上方修正し、従来の14期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常損益も従来予想の13.4億円の黒字→19.5億円の黒字(前年同期は16.8億円の赤字)に46.2％増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループの2026年4月期の業績予想に関して、2026年5月19日に「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表を実施しましたが、その後、期末決算処理の過程で営業成績が確定し、その結果、営業利益が30％を上回って増加する見通しとなったことから、業績予想を上方修正致します。第４四半期において特に米国で想定以上に売上が成長し、一方で費用の変化は僅少であったことから、営業利益が見込み値を大幅に上回りました。