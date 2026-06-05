◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

甲子園球場内にアメリカのロックバンド、ミスター・ビッグのバラード『To Be With You』が流れていた。記者席の横、男性ファン2人の話し声が聞こえてきた。「これ、負けた時に流れる曲やな」「そうそう、もう覚えてしもうたわ」

ネット裏に陣取る常連客か。敗戦時の歌が耳についていた。何しろ、セ・パ交流戦に入り、甲子園で5戦全敗である。

この夜は力負けだった。西武先発・平良海馬の剛球に7回4安打1点。5回裏に代打・嶋村麟士朗が放った適時打は実に49イニングぶりだった。

連日オーダーを入れ替えるなど、苦心の跡は見えるが、打線は依然つながりを欠く。1、2、4、5、6回と走者を出したが、二塁に進んだのは5回裏だけだった。

森下翔太は1回裏1死一塁で三ゴロ、6回裏無死一塁で遊ゴロと2本の併殺打で打線を分断していた。リーグ最多の併殺打は11本となった。

森下は「いいピッチャーでした。明日がんばります」とだけ話した。

だが、併殺打は強打者の証しとも言える。打球速度が速いため、野手の守備範囲に転がったゴロは併殺打になりやすい。3日連続での引用となるが「ミスター・プロ野球」長嶋茂雄は実働17年で5度もリーグ最多併殺打を記録している。

強打者にとって走者一塁は打球が上がれば長打で1点の得点機でもある。ベンチの「打て」は期待の表れでもあり、紙一重なのだ。前監督、現球団顧問の岡田彰布も「打て（の結果）にはゲッツーも含んでいる。ゲッツーを打つな、なんて指示はない」と話していた。

前夜に続き、9回裏は新人クローザーの岩城颯空を苦しめた。2四球と敵失で1死満塁から内野ゴロで1点を返し、2死二、三塁と一打同点まで迫った。雨脚が強まり、岩城が制球を乱したこともあったが、強引にならず選球ができていた。つながりを取り戻すきっかけとなるかもしれない。

近畿地方の梅雨入り宣言があった。昨年6月、交流戦で7連敗を喫した際、監督・藤川球児は監督室のホワイトボードのカレンダーに「梅雨休み」と書き込んだ。気持ちを切り替えたわけだ。この日も敗戦後「また明日、切り替えて。それしかないですね」と話した。

流れていたバラードも「過ぎたことは過ぎたこと」「立ち上がろうよ」と歌っていた。 ＝敬称略＝

（編集委員）