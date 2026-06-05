カバンの床置きを卒業、狭くても収納スペースを生み出すアイデアに「これいい!!」「最高〜」の声
“狭小×2歳児がいても整うくらし”をテーマに便利な暮らしの工夫を公開している、たま（@tama_kurashi_）さんが5日までに自身のインスタグラムを更新。「吸盤フック」を活用してカバンの定位置を作るアイデアを紹介した。
【画像】狭くてもOK！かばん収納のアイデア（一覧）
たまさんは「床置き卒業した！つい床に置いてしまうカバンやリュックそろそろ娘も自分のカバンを持つようになるから、カバンの住所を決めたよ！」とコメント。動画では、吸盤フックを取り付けることで「ちょっと置きたいカバンをかけられて快適になった」「我が家では壁紙にもしっかりついたよ！」と、手軽に収納スペースを生み出す様子を公開した。
この投稿に、コメント欄では「これいい!!」「最高〜」「買います！」「うちの家もこれを採用」など、絶賛や真似したいという声が多数寄せられた。
たまさんはこのほかにも、「狭くてもスッキリ暮らす工夫」や「モノを増やしたくない私が選ぶタイパ品」、「クリーンな空間で、穏やかに笑えるママに」をコンセプトに情報を発信。「心地よい暮らしで心にゆとりを 育児も人生も楽しみましょう」との思いを込め、わかりやすくポジティブな暮らしの知恵を届けている。
【画像】狭くてもOK！かばん収納のアイデア（一覧）
たまさんは「床置き卒業した！つい床に置いてしまうカバンやリュックそろそろ娘も自分のカバンを持つようになるから、カバンの住所を決めたよ！」とコメント。動画では、吸盤フックを取り付けることで「ちょっと置きたいカバンをかけられて快適になった」「我が家では壁紙にもしっかりついたよ！」と、手軽に収納スペースを生み出す様子を公開した。
たまさんはこのほかにも、「狭くてもスッキリ暮らす工夫」や「モノを増やしたくない私が選ぶタイパ品」、「クリーンな空間で、穏やかに笑えるママに」をコンセプトに情報を発信。「心地よい暮らしで心にゆとりを 育児も人生も楽しみましょう」との思いを込め、わかりやすくポジティブな暮らしの知恵を届けている。