後藤真希、フジ音楽番組での衣装にネット騒然「スカートやば！」「芸能人しか履けないやつ」 月10ドラマ主題歌をパワフルに披露
元モーニング娘。のメンバーでタレント・歌手の後藤真希（40）が4日放送のフジテレビ音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演。変わらないビジュアルやパワフルな歌声が視聴者の反響を呼んでいる。
【写真】“ざっくり”スカートにネットも騒然…浜野謙太と笑みを浮かべる後藤真希
この日後藤は、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の主題歌「おーへい」を在日ファンクの浜野謙太とともに歌唱。異色のコラボを熱量高く披露した。
また後藤は今回、前方がざっくりと割れた独特な形のスカートとブーツ姿で登場し、歌声とともに変わらないスタイルも見せた。この姿に視聴者からは「芸能人しか履けないやつ」「ゴマキのスカートやば！」「ゴマキ美しすぎない？」「40歳は信じてないです」との反響が寄せられている。
【写真】“ざっくり”スカートにネットも騒然…浜野謙太と笑みを浮かべる後藤真希
この日後藤は、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の主題歌「おーへい」を在日ファンクの浜野謙太とともに歌唱。異色のコラボを熱量高く披露した。
また後藤は今回、前方がざっくりと割れた独特な形のスカートとブーツ姿で登場し、歌声とともに変わらないスタイルも見せた。この姿に視聴者からは「芸能人しか履けないやつ」「ゴマキのスカートやば！」「ゴマキ美しすぎない？」「40歳は信じてないです」との反響が寄せられている。