「ハグしてキスしただけ」整体所には著名人の写真やサイン…不同意性交容疑で逮捕された整体師の素顔

占いやペット整体まで

「数回ハグしてキスしただけ」

男はそう言って、容疑を否定しているという──。

５月27日、千葉県警柏署に不同意性交等の容疑で逮捕されたのは、自称・整体師の山口達也容疑者（57）だ。

「山口容疑者は今年３月、千葉県柏市内にある自身が経営する整体所で、施術に訪れた40代の女性に対して性的暴行を加えた疑いが持たれています。事件から10日後に女性が警察に相談して発覚しました」（全国紙社会部記者）

５月28日午前、送検される際に警察の建物から出てきた山口容疑者は黒縁メガネを鼻にかけ、鋭い視線を報道陣に向けていた。

山口容疑者が経営していたと思（おぼ）しき整体所は、JR柏駅からほど近いマンションの１階にある。窓には外から見えるように故・安倍晋三元首相や小池百合子東京都知事のサイン色紙、巨人軍監督時代の故・長嶋茂雄さんの優勝胴上げ写真、ロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手（31）とのツーショット写真が飾ってあった。

ただし、それらはかなり日に焼けており、清潔感はまったく感じられない。

同容疑者は自身のXにも大谷選手とのツーショット画像を投稿。

〈〇〇（編集部註：整体所の名称が記載）の院長で25年のスポーツ整体でアスリートの方が来ていますので本気で良くなりたい方が是非一度施術を受けて20年正座できない人を１時間で出来る様になったり心臓手術で２割のコンディションが心臓マッサージで６割になったり脳梗塞の後遺症がなくなったりします〉（原文ママ）

などと紹介していた。

「整体師というのは、あくまで自称です。というのも、’21年５月放送の『モヤモヤさまぁ〜ず２』（テレビ東京系）にこの整体所が登場しているのですが、１分50円で占いをやっていることが紹介されていました。ご近所の方も、『客が入っているところをほとんど見たことがない。繁盛しているとは思えなかった』と話しています」（前出・記者）

ホームページにも多くのアスリートとのツーショット写真が掲載されており、、選手からの感謝のコメントなども見受けられた。ただその一方で、『神道三和 占い１分200円 初回15分1000円〜』といった占いのメニューや、『ペット整体やってます！』といった記述もあった。

鍼灸師、マッサージ師、整体師が正当な施術であると見せかけて誤信をさせ、患者にわいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立する。罰則は６ヵ月から10年の拘禁刑となる。

山口容疑者は冒頭のように「ハグしてキスはしたが、わいせつ行為はしていない」と容疑を否定しているという。警察は余罪を含め、捜査を進めている。