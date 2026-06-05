「都会の人間は弱いのよ！」が口癖の義母 →「えっまだなの」都会で思わず音をあげた理由とは！？

「自然が一番」「都会の人間は弱いのよ」が口ぐせの義母。

その発言を聞くたびに、都会生活の私は肩身が狭かったけど、ひょんな出来事で義母の態度が一変！？

筆者の友人E子が実際に体験した出来事をご紹介します。

義母「都会にいると弱くなるのよ」

義実家へ帰省すると、ちょっぴり憂鬱なのが、家庭菜園が趣味の姑に、毎回畑に連れて行かれること。

私は虫が苦手で、土いじりも不得意。

軍手をはめて慣れない手つきで手伝うと、義母から

「ほら、これくらいで疲れてたらダメよ」

と叱咤激励が飛び、

「やっぱり自然が一番よ」

「都会にいると弱くなるのよね」

と義母の持論を毎回聞かされます。

都会で嫁は楽をしている！？

義母は明るく親切で、決して悪い人ではないのですが、毎回のようにダメ出しをされると、

「私だって、都会で仕事も子育てもやって、毎日クタクタで頑張ってるんだけどなあ」

と思うことも。

私の仕事は、営業の外回りで一日中歩くことも多いのですが、義母から見れば「都会でデスクワークしてる人」というイメージらしく、

「都会で優雅に働いて、いいわね」



「でも、たまには体を動かすことも大事よ」

などとアドバイスされることも。

義母が都会にやって来て

ある日、義母が園芸講座を受けるために東京へやって来ることになり、私が迎えに。

会場へは、電車を乗り継いで、さらに駅から少し歩く必要がありました。

最初は義母も元気で

「都会は人が多いわねえ」

とテンション高めだったものの、電車の乗り換えや徒歩での移動に30分、急に立ち止まり

「ねえ、まだ？」

と困惑顔。

「もう少しです。あと10分くらい」

とスマホの地図を見ながら言うと、義母は

「えっ、まだそんなに歩くの？」

と驚いた顔。