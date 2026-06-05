「都会の人間は弱いのよ！」が口癖の義母 →「えっまだなの」都会で思わず音をあげた理由とは！？
「自然が一番」「都会の人間は弱いのよ」が口ぐせの義母。
その発言を聞くたびに、都会生活の私は肩身が狭かったけど、ひょんな出来事で義母の態度が一変！？
筆者の友人E子が実際に体験した出来事をご紹介します。
義母「都会にいると弱くなるのよ」
義実家へ帰省すると、ちょっぴり憂鬱なのが、家庭菜園が趣味の姑に、毎回畑に連れて行かれること。
私は虫が苦手で、土いじりも不得意。
軍手をはめて慣れない手つきで手伝うと、義母から
「ほら、これくらいで疲れてたらダメよ」
と叱咤激励が飛び、
「やっぱり自然が一番よ」
「都会にいると弱くなるのよね」
と義母の持論を毎回聞かされます。
都会で嫁は楽をしている！？
義母は明るく親切で、決して悪い人ではないのですが、毎回のようにダメ出しをされると、
「私だって、都会で仕事も子育てもやって、毎日クタクタで頑張ってるんだけどなあ」
と思うことも。
私の仕事は、営業の外回りで一日中歩くことも多いのですが、義母から見れば「都会でデスクワークしてる人」というイメージらしく、
「都会で優雅に働いて、いいわね」
「でも、たまには体を動かすことも大事よ」
などとアドバイスされることも。
義母が都会にやって来て
ある日、義母が園芸講座を受けるために東京へやって来ることになり、私が迎えに。
会場へは、電車を乗り継いで、さらに駅から少し歩く必要がありました。
最初は義母も元気で
「都会は人が多いわねえ」
とテンション高めだったものの、電車の乗り換えや徒歩での移動に30分、急に立ち止まり
「ねえ、まだ？」
と困惑顔。
「もう少しです。あと10分くらい」
とスマホの地図を見ながら言うと、義母は
「えっ、まだそんなに歩くの？」
と驚いた顔。