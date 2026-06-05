映画製作者のルッソ兄弟によると、マーベル最新作「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」で、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の「フェーズ0に回帰する」という。



【写真】ラブラブ感がすさまじいロバート・ダウニー・Jr．

日本で12月18日から公開が予定されている新作で、再びメガホンを握っているルッソ兄弟は、父にロバート・ダウニー・シニア監督、母に女優エルシー・フォードを持つ俳優のロバート・ダウニー・Jr.がドクター・ドゥーム役で登場するこの作品で、「最初からやり直す」つもりだという。



SXSWロンドンでジョー・ルッソはこう話している。「あの連続して移り変わり、変化し、こちらを驚かせるという繰り返しが、とても興奮する。『ドゥームズデイ』でもそうした転換や変化を見てもらえるでしょう」「今日、ロバートと会ったんだけど、フェーズ0に戻るというコンセプトについて話していた。最初からやり直すんだ。この作品が過去作のどれにも依存していないことをみんなに感じてもらいたい」



「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」は、俳優のクリス・エヴァンス、ポール・ラッド、女優のフローレンス・ピュー、ヴァネッサ・カービーなど、スター勢ぞろいのキャストでも注目されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）