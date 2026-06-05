テレビせとうちの小野桃果アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。「早島・倉敷花ござまつり」に参加をすることを伝え、高校時代に有名映画監督からもらったメッセージを公開した。



【写真】プラカードには学校名 全国大会に挑む制服ネクタイ姿

小野アナは「8年ぶりにかるたします！」と題し、岡山県で27、28日に開催されるイベントに参加することを報告。「6月28日(日) 早島・倉敷花ござまつりで かるた協会様とコラボし、一日盛り上げます」と続け、「競技かるたのデモンストレーションもあります」と内容も紹介した。



小野アナは岡山県出身で慶応大を卒業し、2023年にテレビせとうち入社。昨年7月の投稿では「私も高校時代、競技かるた部に所属していて、 最強な友達のおかげで、高3の夏、 神奈川代表として全国大会に出場しました」と慶応湘南藤沢高等部時代の18年に大舞台を経験していることを明かし、X(旧ツイッター)のプロフィルにも「競技かるた弐段」と表記している。



「私も袴を着て進行をするほか、8年ぶりに札を取るかも...!? 骨折しませんように」とユーモアもまじえて記し、「地元の子どもたちに、何か残せたらいいな ふら～っと遊びにきてね ぜひこの投稿を拡散してもらえたら...！」と思いをつづり、イベントへの参加を呼びかけた。



袴姿の凜としたショットに加え、「神奈川代表になった際、 ちはやふるの小泉監督が 部にくださったお手紙」と2枚目に投稿したのは大ヒット映画「ちはやふる」の小泉徳宏監督からのメッセージが書かれた書面の画像。小野アナは「『奇跡のような逆転劇を』 今でも仕事で大切にしています」と文面にある言葉を大事にしていることをうかがわせ、「かるたの取材やロケ、イベントが叶ったので いつか試合の実況やPRにも携わりたいです」と今後の夢も記していた。



普段のアナウンサーとは違う姿に、フォロワーからは「何だか懐かしいお姿ですね(当時、競技中に骨折したと言っていましたよね)」「めちゃくちゃ似合ってる」「凛々し過ぎます」「ぶち可愛い」「カワイイさにいっぱい癒されております」など称賛の声がやまなかった。



（よろず～ニュース編集部）