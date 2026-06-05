JRAの矢作芳人調教師（栗東）が4日、大阪・なんばグランド花月で行われたお笑いと競馬が融合した特別公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』～チーム矢作がやってくる！～」に、矢作厩舎に所属する弟子の坂井瑠星、古川奈穂の両騎手と一緒にゲストとして初出演した。



【写真】舞台でずっこける矢作芳人調教師ら

本公演は、競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃんともじゃ吉田を中心に、おなじみの新喜劇メンバーが集結。日本競馬界を牽引するトップランナーたちと芸人たちが共演する、競馬をテーマにした一夜限りのコメディ劇。



舞台でずっこけたり、トレードーマークの帽子を取られたりと“体を張った"矢作調教師は「競馬という素晴らしいスポーツを少しでも広げたいという思いが1番なので、その1つの助けになればいいなと思ってます」と出演した意図を明かし、「もっと緊張するかと思ったんですけど、むしろお客さんの反応が見られて楽しかったです」と振り返った。



吉田裕と乳首ドリルのやりとりや、アドリブで思わぬ女装をして場内を沸かせた坂井騎手は「レースと違う緊張感はありましたけど、これを経験できたら、もう怖いものはナシです。皆さんが喜んでくれたなら良かったと思います」と話した。



食レポでの台詞をすらすらとこなした古川騎手は「始まる直前は結構、緊張したんですけど、舞台に立ったら周りのベテランの皆さんが誘導してくださって、自然な感じでできたかなと」と満足げだった。



矢作調教師は2005年3月に栗東で開業。2020年に無敗で皐月賞、ダービー、菊花賞を制したコントレイルをはじめ、現在も坂井騎手とのコンビで25年ＢＣクラシック、25、26年のサウジＣと海外ＧIを制したフォーエバーヤングなど、多くの活躍馬を輩出している。6月4日現在で通算1029勝（うち海外18勝、地方48勝）。



（よろず～ニュース・中江 寿）