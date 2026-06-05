ラツィオが冨安、鎌田の獲得を検討か

イタリア1部ラツィオは移籍市場での資金を節約するため、今夏はフリートランスファーの選手リストに注目する可能性が高い。

イタリアのラツィオ専門メディア「ラツィオニュース」が報じている。新指揮官に就任濃厚なジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が求める補強へ向けて、過去にチームに在籍した日本代表MF鎌田大地やDF冨安健洋が補強候補として再び脚光を浴びる可能性がある。

クリスタル・パレスでUEFAカンファレンスリーグを制した鎌田は、イングランドのクラブとの契約が満了を迎える。記事ではマウリツィオ・サッリ元監督とは異なるアプローチを指摘し、「サッリとは異なる指揮官が獲得を検討するかもしれない」と触れている。かつて所属したMFの動向に、クラブ側も新監督の戦術を踏まえた上で関心を示しているという。

さらにラツィオは右サイドバックの補強も進めており、過去にスポーツ・ディレクターを務めたイグリ・ターレ氏も注目していた冨安に関心を寄せている。アヤックスから退団した冨安について、同メディアは「元アーセナルのクオリティーは疑いようがない」と評価している。今夏の移籍市場で再び獲得候補として浮上する可能性がある。

一方で同メディアは「キャリアの終盤を苦しめている複数の負傷を考慮する必要がある」と言及しており、冨安の負傷歴が移籍の障壁になる可能性も指摘した。ラツィオは他にも複数の実力者の獲得を検討しており、予算が限られるなかでガットゥーゾ新監督の4-2-3-1システムに合致する低コストな補強を模索している。（FOOTBALL ZONE編集部）