マリナーズは４日（日本時間５日）、会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８月７日（同８日）にシアトルで行われる球団イベントの本塁打競争に参加することを発表した。

球団創設５０年の記念として行われる同イベント。同日の本拠地・レイズ戦の試合後に行われる予定で、球団ＯＢのケン・グリフィー氏がコミッショナーを務め、多くの球団ＯＢらが参加する見込みとなっている。

２チームに分かれて、チームキャプテンはネルソン・クルーズ氏、ジェイ・ビューナー氏が務める。参加者はイチロー氏以外に、マイク・キャメロン氏、オースティン・ノラ氏らが名を連ねている。

ＮＰＢで１２７８安打、ＭＬＢで３０８９安打の日米通算４３６７安打を放ったイチロー氏。本塁打はＮＰＢで１１８本、ＭＬＢで１１７本と通算２３５発を放った。長打力やパワーのイメージは薄いが、試合前の打撃練習ではいとも簡単に柵越えする打球を連発するのが、現役時代はおなじみだった。５０歳を超えても、毎年日本で行われるエキシビションマッチでは、試合前に柵越えを連発し、パワーが健在であることを証明してきた。