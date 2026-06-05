5月末に公表された国勢調査の速報で、衆院選における「1票の格差」が2倍超となった小選挙区が39にのぼった。福岡、茨城、宮城などで人口が少ない選挙区に比べ1票の格差が2倍を超える小選挙区があるため、衆院選挙区画定審議会（区割り審）は3日、区割り見直しに関する初会合を開いた。

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これに戦々恐々としているのが、区割り見直しの対象となる都道府県の国会議員や、捲土重来（けんどちょうらい）を期す落選者たちだ。区割りが変われば「A市とB市とC町で構成されていた選挙区から、自分がとくに強かったC町が外れると、不利になる」などの事態が起こり得るため、やきもきしているのだ。

近年でも2022年に小選挙区を「10増10減」（主に人口が多い首都圏の選挙区を計10増やし、人口が少ない地方の選挙区を計10減らす）させ、区割りを変更するため公職選挙法が改正されたが、このときも議員内で事前に「元首相の選挙区が含まれる県では、元首相に有利に働くように、忖度（そんたく）した区割り変更をされるのでは」（自民議員）などの憶測が飛び交った。

区割り案が発表された瞬間には、「新しい区割りでは、自分の相手候補はどの選挙区から出るのか」「選挙区が真っ二つに分かれたから、どちらの選挙区を選べば有利か」といった皮算用が始まったのだった。

実際に2022年の区割り変更によって、選挙を戦う相手候補が別の候補になった野党議員は「戦う相手の党も変わったので、戦略を変えないといけなかった。新しい区割りでは、複数の野党候補者で政権批判票を奪い合うことになったし、やりづらかった」とぼやく。

区割り議論が政権連立の行方も決める

ほかの議員も「選挙区内に家を買っていたのに、家のある地域が選挙区から外れてしまった。ローンもまだ残っていたのに……」と嘆く。一方、国会議員に地元の声を届けたい市長からは「うちの市が選挙区から外れると分かった瞬間、地元議員が顔を出してくれることはほとんどなくなった。薄情だ」との声が上がったくらい、区割りが変わった瞬間にあからさまに地元活動を変える議員もめずらしくなかった。

このように1票の格差が国勢調査ごとに話題になり、区割り変更が頻繁に行われることには、国会議員から是正を訴える声も目立つ。

とくに参院選では、島根・鳥取など2県で1つの選挙区となる合区が導入されており、地方の過疎化が進めばほかにも合区は増えると予測されている。そのため参院自民は「選挙区が広くなると地方の声が国会議員に届きにくくなる」と、合区を解消するための憲法改正論議に積極的な姿勢を見せる。

さらに、こうした改憲議論には国民民主も前向きで、「1票の格差」の議論が自民と国民民主の接近につながる可能性がある。

一方で、維新が掲げる衆院定数を1割削減する法案の行方に影響を与える可能性も。維新は衆院選比例区で45議席を削減する案を主張しているが、「（国勢調査の速報値をもとにした）最新の試算結果を踏まえた改革の議論を呼び掛けたい」（国民民主・玉木雄一郎代表）などと、各党からは慎重な声が相次ぐ。

今回の国勢調査では各都道府県の小選挙区の定数が変わることはないが、次回の国勢調査では地方の定数が削減される可能性も高い。そのため、「地方選出の議員がただでさえ減るのに」と、自民を中心に維新の削減案への反発が強まる可能性もある。

それぞれの議員の命運にかかわるだけに、区割りや合区解消に関する議論は引き続き難航しそうだ。場合によっては政権連立の枠組みに影響する可能性もはらんでいる。

文/中村まほ 内外タイムス