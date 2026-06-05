TBSラジオの名物深夜帯番組「JUNK」（月〜金曜深夜1時）が4日、公式Xを更新。体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）がパーソナリティーを務める「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）の代役ゲストをきしたかの高野正成（37）と発表した。

この発表に対し「コンビで呼んであげて欲しかった」「ラジオでもキレ芸出るかな」「高野がギャーギャー騒ぐ姿が目に浮かぶw」などと書き込まれていた。

高野は現在、TBSの名物バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」に多数出演し、常連芸人として定着。相方は岸大将。所属事務所はマセキ芸能社。

日村休養後の5月2日深夜放送回のゲストはハリセンボン近藤春菜。翌週はタイタン所属のお笑いコンビ、ネコニスズの舘野忠臣とヤマゲンだった。15日深夜放送回は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」は事前収録放送で、Snow Man深澤辰哉がゲスト参加。同22日深夜回は女優野呂佳代、先週は元乃木坂46の与田祐希だった。

事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。