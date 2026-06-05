『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した脳の専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

普段あまり意識していない「血管の老化」

最近、「人の名前がパッと出てこない」「アレ、コレという言葉が増えた」など、ちょっとした物忘れが気になり始めていませんか？ 年齢のせいだと諦めたり、将来の認知症に不安を抱えたりしている方も多いかもしれません。

実は、こうした脳の働きの低下には、私たちが普段あまり意識していない「血管の老化」が深く関わっています。

脳は人体で一番の「大食漢」

私たちの脳は、体重のわずか2％ほどの重さしかありません。しかし驚くべきことに、体全体のエネルギーの約20％を消費する、人体で最も多くのエネルギーを消費する「大食漢」なのです。この莫大なエネルギーは、すべて血液が運んでくる酸素と栄養によってまかなわれています。

もし、加齢や生活習慣の乱れによって血管が老化し、血流が悪くなったらどうなるでしょうか？ 当然、脳の神経細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなります。

さらに影響を受けるのは神経細胞だけではありません。脳内には、不要な老廃物を掃除して脳のコンディションを維持してくれる「ミクログリア」をはじめとする、重要なサポート役の細胞たちが存在します。血流の悪化は、これら働き者の細胞たちをも栄養不足に陥らせてしまうのです。

静かに進行する「脳の寿命」の縮小

十分なエネルギーを受け取れなくなった結果、脳は本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。痛みなどの自覚症状がなくても、その機能は静かに、しかし確実に衰えていくのです。

つまり、血管の老化は、単なる循環器系の問題にとどまりません。それこそが、将来の認知症リスクを高め、あなたの「脳の寿命」を決定づける最大の要因の1つと言えるのです。

脳の寿命を延ばすための生活習慣

大切な脳を守るためには、「血管を若々しく保ち、脳への血流を良くすること」が何よりの対策となります。今日から始められる具体的なアクションをご紹介します。

➊有酸素運動を習慣にする

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を促進します。1日20分程度、軽く汗ばむ程度の運動を継続することで、血管のしなやかさが保たれやすくなります。

➋青魚や大豆製品を積極的に摂る

サバやイワシなどの青魚に含まれるDHA・EPAや、納豆などの大豆製品は、血液の巡りを良くして血管の健康をサポートしてくれます。毎日の食卓に意識して取り入れましょう。

➌こまめな水分補給を心がける

血液がドロドロになるのを防ぐため、1日を通してコップ1杯ずつの水をこまめに飲むようにしましょう。特に起床時や入浴前後は忘れずに補給してください。

脳の健康は、日々の血管ケアの積み重ねです。いつまでも自分らしく、クリアな頭で過ごすために、まずは毎日のちょっとした生活習慣から見直してみませんか？

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。