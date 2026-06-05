やることが多すぎて、何から手をつければいいかわからない。全部大事な気がして、結局すべてが中途半端になってしまう――そんな状態に陥った人におすすめなのが、外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさんの書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）だ。著者は外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさん。同書から、あのChatGPTが世界を席巻した理由について、抜粋して紹介する。（ダイヤモンド社書籍編集局）

世界を席巻したAIが「切り捨てた」もの

仕事において、「本当に大事なこと」に集中するための秘訣。それは「そこまで大事でないタスクはどんどんP1にしていく」ということに尽きる。

「P0（ピー・ゼロ）」や「P1（ピー・ワン）」は、主にプロダクト開発の現場で、タスクの優先度を明確に表現する言葉として広く使われている概念だ。「P0」は「ないと成り立たないもの」、「P1」は「あればなお良いもの、なくても一応成り立つもの」を指している。

この具体例としてちょうど良いものがある。ChatGPTだ。

世界を席巻した生成AIとして有名なこのサービスだが、最初は完璧からは程遠かった。はっきり言って、欠けている機能ばかりだった。

2022年11月にChatGPT3.5が発表された際には、スマートフォン・アプリはなかったし（Webブラウザ上でしかチャットができない）、ファイルや画像の添付もできなかったし、音声会話の機能もなかった。そしてなによりも回答の精度が低く、いわゆるハルシネーションと呼ばれる間違った回答をすることも多かった。

それでも「自然な文章を生成し、人と会話できる」という新しい体験が人々の心をつかみ、あっという間に世界中に広まった。そこから時間をかけてユーザーの要望や技術進化に合わせて段階的に機能の追加・改善をしていった。

こうすることで初速で大成功を収めながらも、価値のある機能を足していくことで、ユーザーの拡大と定着を加速させた。

きっと開発の裏側では、P0（ないと成り立たないもの）に全集中し、それ以外の機能は大胆にP1に回していったものだと思われる。つまり「自然な文章を生成し、人と会話できる」という目的を果たす最低限の機能がP0と定義され、それ以外の機能は潔くP1と定義されたのだろう。

完璧じゃなくても、成功できる理由

このP1に基づく「機能の諦め」は非常にアグレッシブだった。

たとえば、初期のChatGPTは、小学生でもできるような3桁×3桁の計算もよく間違えていた。最新のAI技術として登場したのにもかかわらず、だ。「あれ、まさかだけどエクセルより計算弱い？」と失望したユーザーもいたかもしれない。

「後に続く文字列を確率的に予測する」という生成AIの仕組み上、今でも計算間違いはよくある。だから現在では、ChatGPTに計算をお願いすると、計算用のコードを自分で生成してちゃんと計算してくれたりもする。

でもリリース初期はそういった機能は思い切って捨てて、「人間みたいに話せる」という機能に全力投球した。そこにOpenAI社の徹底ぶりを見ることができると思う。

完璧じゃなくても、本当に大事な価値に集中すれば成功できる。言い換えれば「仕事は全部やり切らなくても大成功できる」ということがポイントだ。ChatGPTは、まさにP0とP1の使い分けによって「意味のある仕事を選択し、意味の薄い仕事をひとまずブロックした」例の一つと見ることができるだろう。

※本記事は書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）からの抜粋記事です。（記事の内容は個人の意見であり、所属会社・団体を代表するものではありません）