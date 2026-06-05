【漢字クイズ】「開聞」はなんて読む？挑戦してみて！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「開聞」はなんて読む？

「開聞」という漢字を見たことはありますか？ 鹿児島県にある駅名で、答えはひらがな4文字です。 いったい、「開聞」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かいもん」でした。 開聞駅は、鹿児島県指宿市に位置する駅。 駅のある指宿市は、薩摩半島の最南端、錦江湾口に位置する花と緑に溢れた食と健幸のまちです。 また年間平均気温は、暖流の影響で約18度と高く、温暖で亜熱帯的な気候のため、市内にはソテツが自生し、幸せを呼ぶ熱帯蝶のツマベニチョウが乱舞する北限の地ともいわれていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR九州』

・『鹿児島県 指宿市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部