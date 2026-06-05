日本も海外も熱狂させる！「おむすび権米衛」の秘密
6月4日（木）に放送した「カンブリア宮殿【日本でも海外でも大行列！おむすび権米衛の秘密】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！
【動画】日本も海外も熱狂させる！「おむすび権米衛」の秘密
おむすびチェーン「権米衛」が絶好調だ。2021年に25億円だった年商が26年には66億円へと急拡大。国内50店舗を突破して、海外にも5店舗出店した。パリの店では日本から冷蔵で運んだ米を店で精米。そのおいしさが評判となり連日大行列を作っている。
権米衛のおむすびは、コンビニおむすびの1.5倍の大きさながら、価格は130円からというリーズナブル。型を使わない手むすびによる、ふんわりした食感がウリだ。独自戦略でリピーターを掴む権米衛を解剖する。
住友商事出身の岩井は、海外を飛び回る中で日本の食料自給率に大きな危機感を抱いた。プロボクサーを経てサブウェイFC運営へと転身。飲食業のノウハウを学ぶと、減少している米の消費を増やそうと、1999年、権米衛1号店を開業した。
岩井が考えたのは、1店舗で扱う米は一つの生産者の米にすること。そして市場価格より高い価格で買い取ること。これにより農家のやる気を引き出し、農家が主役のおむすびを作ることに成功した。毎年5月には社員も農家に赴き、田植えに参加する。おむすびチェーンで国の課題解決に挑む、異色の経営者に迫る。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】イワイ 社長 岩井健次
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
【ホームページ】
【公式Facebook】
【公式X】@cambrian_palace
【動画】日本も海外も熱狂させる！「おむすび権米衛」の秘密
巨大おむすびにニューヨークとパリで大行列！なぜ権米衛が絶好調なのか？
おむすびチェーン「権米衛」が絶好調だ。2021年に25億円だった年商が26年には66億円へと急拡大。国内50店舗を突破して、海外にも5店舗出店した。パリの店では日本から冷蔵で運んだ米を店で精米。そのおいしさが評判となり連日大行列を作っている。
権米衛のおむすびは、コンビニおむすびの1.5倍の大きさながら、価格は130円からというリーズナブル。型を使わない手むすびによる、ふんわりした食感がウリだ。独自戦略でリピーターを掴む権米衛を解剖する。
大手商社で食料問題に危機感！“変わり者”の米農家と格闘25年
住友商事出身の岩井は、海外を飛び回る中で日本の食料自給率に大きな危機感を抱いた。プロボクサーを経てサブウェイFC運営へと転身。飲食業のノウハウを学ぶと、減少している米の消費を増やそうと、1999年、権米衛1号店を開業した。
岩井が考えたのは、1店舗で扱う米は一つの生産者の米にすること。そして市場価格より高い価格で買い取ること。これにより農家のやる気を引き出し、農家が主役のおむすびを作ることに成功した。毎年5月には社員も農家に赴き、田植えに参加する。おむすびチェーンで国の課題解決に挑む、異色の経営者に迫る。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】イワイ 社長 岩井健次
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
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