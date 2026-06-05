1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。YouTube番組で司会を務めたことを報告した。

「YouTubeチャンネル スカパー！アダルト放送大賞にて、レジェンドvs次世代！AV女優ガチ暴露バトルが公開されています」と報告。

「私は玉袋さんと司会進行を務めさせて頂きました」と司会を務めたことを明かし、「現役セクシー女優さんとお会い出来て嬉しかったし、楽しかったし、皆様綺麗でした 撮影時のぶっちゃけトーク最高に面白いですよ！全4回放送予定で今回は第一弾！」などとアピールした。

ハッシュタグでは「玉袋筋太郎」「川上ゆう」「北条麻妃」「石原希望」「葵いぶき」「桜樹ルイ」などと添えた。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。

昨年1月に復活写真集「RUI」をリリース、今年3月には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売している。