オリジナルの”感育マット”を使用することで正確な距離感が育まれる理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

オリジナルの”感育マット”を使用することで正確な距離感が育まれる理由

距離感を育むオリジナルの“感育マット”

パッティングにおいて重要な距離感。それがあるかないかは、練習グリーンで３球打てばわかります。3球ともカップに寄った場合、また、１球目は寄らなかったけど２球目、３球目が寄った場合は、距離感のある証拠です。

しかし、１、２球目は寄ったけど３球目は寄らなかった場合は、距離感がないといえます。その理由は、距離感の源は、“記憶力”だからです。

１球目が弱かったから２球目は少し強めに打つ。このように１球目の記憶があれば、それを基準に調整できますが、記憶がなければ、常に行き当たりばったりのストロークしかできないということになります。そしてこの記憶の積み重ねが、そ

の人の感性となっていくのです。

そこで、ゴルフに必要な感性を育むために、左ページの写真のような練習器具を作りました。その名は“感育マット”。こ

れで練習を積めば、ある程度、家で距離感を養うことができます。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也