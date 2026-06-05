【インド】
中銀政策金利（6月）13:30
予想　5.25%　前回　5.25%（インド中銀政策金利)

実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想　7.3%　前回　7.8%（前年比)

【日本】
景気動向指数（速報値）（4月）14:00
予想　N/A　前回　114.0（景気先行指数)
予想　N/A　前回　116.4（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)　
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想　9.5万人　前回　11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)　
予想　N/A　前回　3.6%（平均時給・前年比)

【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想　1.0万人　前回　-1.77万人（雇用者数・前月比)
予想　6.9%　前回　6.9%（失業率)

Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想　N/A　前回　57.7（Ivey購買部協会指数)

※予定は変更することがあります