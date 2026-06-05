【インド】

中銀政策金利（6月）13:30

予想 5.25% 前回 5.25%（インド中銀政策金利)



実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30

予想 7.3% 前回 7.8%（前年比)



【日本】

景気動向指数（速報値）（4月）14:00

予想 N/A 前回 114.0（景気先行指数)

予想 N/A 前回 116.4（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)



【米国】

雇用統計（5月）21:30

予想 9.5万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

予想 N/A 前回 3.6%（平均時給・前年比)



【カナダ】

雇用統計（5月）21:30

予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)

予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)



Ivey購買部協会指数（5月）23:00

予想 N/A 前回 57.7（Ivey購買部協会指数)



※予定は変更することがあります

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