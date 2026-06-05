本日の予定【経済指標】
【インド】
中銀政策金利（6月）13:30
予想 5.25% 前回 5.25%（インド中銀政策金利)
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想 7.3% 前回 7.8%（前年比)
【日本】
景気動向指数（速報値）（4月）14:00
予想 N/A 前回 114.0（景気先行指数)
予想 N/A 前回 116.4（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想 9.5万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 N/A 前回 3.6%（平均時給・前年比)
【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 57.7（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります
中銀政策金利（6月）13:30
予想 5.25% 前回 5.25%（インド中銀政策金利)
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想 7.3% 前回 7.8%（前年比)
【日本】
景気動向指数（速報値）（4月）14:00
予想 N/A 前回 114.0（景気先行指数)
予想 N/A 前回 116.4（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想 9.5万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 N/A 前回 3.6%（平均時給・前年比)
【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 57.7（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります