本日の予定【発言・イベント】
8:30 日本実質賃金（4月）
13:35 ハウザー豪中銀副総裁、経済見通しについて講演
17:30 英DMPインフレ調査（5月）
22:40 ディングラ英中銀委員、イベント講演
6日3:00 ベイリー英中銀総裁、イベント出席
仏中銀・BOE・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」
クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ
6日（土）
バーFRB理事、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
国際航空運送協会（IATA）年次総会（ブラジル、8日まで）
ミュラー・エストニア中銀総裁、退任
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）
7日（日）
エストニア中銀総裁にウロ・カーシク氏が就任
OPECプラス閣僚級会合
※予定は変更することがあります
13:35 ハウザー豪中銀副総裁、経済見通しについて講演
17:30 英DMPインフレ調査（5月）
22:40 ディングラ英中銀委員、イベント講演
6日3:00 ベイリー英中銀総裁、イベント出席
仏中銀・BOE・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」
クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ
6日（土）
バーFRB理事、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
国際航空運送協会（IATA）年次総会（ブラジル、8日まで）
ミュラー・エストニア中銀総裁、退任
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）
7日（日）
エストニア中銀総裁にウロ・カーシク氏が就任
OPECプラス閣僚級会合
※予定は変更することがあります