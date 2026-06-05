1児の母・木村沙織、息子への手作り“スヌーピー弁当”を披露「最近はマリオって言われるの怖くて」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が4日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）へ作った手作りのキャラ弁を披露した。
【写真】「可愛くて美味しそう」手作りの“スヌーピー弁当”を披露した木村沙織
木村は「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい&難易度高い）自分が作れる範囲のキャラ 勝手に選びがちです #スヌーピー」とつづり、卵焼きで人気キャラクター・スヌーピーの顔を表現し、おかずもぎっしりの弁当箱の写真をアップ。
この投稿にフォロワーからは「可愛くて美味しそうなお弁当！」「チビーズのお弁当美味しくかわいいぢゃん 〜がんばれーSaoriママ」「かわゆい」などのコメントが寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。
【写真】「可愛くて美味しそう」手作りの“スヌーピー弁当”を披露した木村沙織
木村は「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい&難易度高い）自分が作れる範囲のキャラ 勝手に選びがちです #スヌーピー」とつづり、卵焼きで人気キャラクター・スヌーピーの顔を表現し、おかずもぎっしりの弁当箱の写真をアップ。
この投稿にフォロワーからは「可愛くて美味しそうなお弁当！」「チビーズのお弁当美味しくかわいいぢゃん 〜がんばれーSaoriママ」「かわゆい」などのコメントが寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。