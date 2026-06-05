ミネソタ・ツインズの右腕ベイリー・オーバー投手（30）は、現在15日間の負傷者リスト（IL）入りとなっている右肘の負傷について、5月24日にボストンで行われたレッドソックス戦で使用されたボールが原因だったと考えていると明かした。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

その試合はツインズが6―5で勝利したが、試合中は雨が降り続き、フェンウェイ・パークの内野はぬかるんだ状態となった。レッドソックス先発のソニー・グレイも、コンディションについて「本当にひどかった」と語っていた。

オーバーは地元紙『ミネソタ・スタートリビューン』に対し、その日に使われたボールは自身のメジャー6年間のキャリアの中で最も滑りやすかったと話した。そのため、5イニングを投げる間ずっとグリップに苦しんだという。

「滑るボールを投げるには、強く握るしかない。そうしないと自分の球をコントロールできない。特に変化球はどこへ飛んでいくか分からなくなる」

今季のオーバーは6勝3敗、防御率4.59。フェンウェイでの登板後、5月31日のパイレーツ戦にもう一度先発したが、その翌日に右肘の炎症のためIL入りした。離脱期間は約1カ月と見込まれている。オーバーによると、本人と球団は負傷の原因をフェンウェイでの登板にさかのぼれると判断しているという。

「試合中に特に違和感があったわけではない。でも試合後には腕がかなり消耗していた。その後の1週間で状態は良くなり、ピッツバーグでの登板に向かった。しかしその試合の2回に痛みがぶり返した」という。

スター・トリビューン紙によると、ツインズのデレク・シェルトン監督は正式な苦情を申し立てたが、MLBはその試合で使用されたボールはリーグの基準を満たしているとの結論に達したという。