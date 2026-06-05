仲里依紗、“駆け出し時代”ファミレスで語り合った同い年の俳優仲間を明かす ドリンクバー注文し「ずーっといた」
俳優の仲里依紗（36）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“駆け出し時代”からの仲だという俳優・賀来賢人（36）をゲストに招き、若かりし頃の懐かしい思い出を語った。
【動画】互いの「カバンの中身」を見せ合う企画も！仲里依紗＆賀来賢人が軽妙トーク
兼ねてから出演オファーしていたという仲は、「やったー」と大喜び。動画では、古くからのお互いを知る存在で同じ年の2人ならではの軽快なやり取りを繰り広げながら、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
後半には、賀来がプロデューサーを務める映画『NEVER AFTER DARK』（5日公開）に話がおよび、セットは立てず、すべて実際にある場所を生かしたロケでの撮影である裏話などが紹介された。
予算も含めてプロデュースを手がけた賀来に、仲は「成長したね、私たち…」と感慨深げにコメントし、話題は“駆け出し時代”の思い出へ。
仲は「ファミレスでたむろしてたじゃん」「ずーっといたもんね、ファミレスね」と明かし、くだらないことをはじめ、さまざまな話を語り明かした当時を回顧。
「ポテトフライを頼んで、ずっとドリンクバーで意味不明なドリンク作り出して、汚い色のね（笑）」「結構やばかったね。今やってたらTikTok行きだよ」と笑いながら語る仲に、賀来も「そうだね（笑）。でも楽しかった」と振り返り、同世代の吉高由里子（37）や落合モトキ（35）との交流も明かしていた。
コメント欄には「里依紗呼びメロ 仲良いのめちゃ伝わってくるしテンポ感最高」「この2人の喋り、相性良すぎる！」「ファミレスの話いいねー」「この、イヤらしい感じも一切無くて戦友！みたいな感じが本当に素敵」「吉高由里子様の名前まで出るなんて、、、なんだこの胸熱同級生回!!!!」「来世ではこういう異性の友だちほしい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】互いの「カバンの中身」を見せ合う企画も！仲里依紗＆賀来賢人が軽妙トーク
兼ねてから出演オファーしていたという仲は、「やったー」と大喜び。動画では、古くからのお互いを知る存在で同じ年の2人ならではの軽快なやり取りを繰り広げながら、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
予算も含めてプロデュースを手がけた賀来に、仲は「成長したね、私たち…」と感慨深げにコメントし、話題は“駆け出し時代”の思い出へ。
仲は「ファミレスでたむろしてたじゃん」「ずーっといたもんね、ファミレスね」と明かし、くだらないことをはじめ、さまざまな話を語り明かした当時を回顧。
「ポテトフライを頼んで、ずっとドリンクバーで意味不明なドリンク作り出して、汚い色のね（笑）」「結構やばかったね。今やってたらTikTok行きだよ」と笑いながら語る仲に、賀来も「そうだね（笑）。でも楽しかった」と振り返り、同世代の吉高由里子（37）や落合モトキ（35）との交流も明かしていた。
コメント欄には「里依紗呼びメロ 仲良いのめちゃ伝わってくるしテンポ感最高」「この2人の喋り、相性良すぎる！」「ファミレスの話いいねー」「この、イヤらしい感じも一切無くて戦友！みたいな感じが本当に素敵」「吉高由里子様の名前まで出るなんて、、、なんだこの胸熱同級生回!!!!」「来世ではこういう異性の友だちほしい」などと、さまざまな反響が寄せられている。