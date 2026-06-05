人気レースクイーンの霧島聖子（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクラインのセパレート・コス姿を披露した。

「6月14日（日）のWAKO'S GIRLS撮影会の詳細解禁＆申し込みが始まりました ここで夏コスがお披露目となります」と告知。

白＆青にピンクラインのセパレート・コス姿の写真をアップし「夏コスもすっっごく可愛いので楽しみにしててね ご予約待ってます！ご予約待ってます！https://model.eee-smile.com/photosession/2026-06-14/」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ヤバいヤバい！！素直に最高が過ぎてるよ」「コスチューム似合っていて、可愛いです！！」「可愛いすぎる セイコちゃんとても美しいです！」「綺麗」「キャワイイ」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。