今回は、夫と義母の会話が聞こえ、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。

超スピード婚したけど…

「アプリで知り合った男性と、付き合って2週間でスピード婚しました。しかし、結婚してすぐに後悔しました。

夫は義母が大好きで、義母にべったり。私に料理をさせず、義母に作らせるんです。それに結婚したばかりなのに、義母がうちに入り浸り、同居状態。夫と義母は異常なぐらい仲良しで、私が間に入る隙がありません。

そんなある日のこと、夫と義母が話しているのが聞こえました。どうやら私の悪口を言っていたようで、最低ですよね。義母は『婚約指輪、再利用できて良かったね』と言っていて、唖然としました。ようは私がもらった婚約指輪は、夫が以前婚約していた女性にあげて、婚約破棄後に戻ってきたもののようなんです。

まだ結婚して間もないですが、今後について嫌な予感しかしません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 30歳になり、友達が続々と結婚し始め、焦ってスピード婚したようですが、もうちょっと慎重になった方がよかったかもしれませんね。時すでに遅しですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。