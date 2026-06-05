日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の6万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71673.46円 ボリンジャーバンド3σ
68959.64円 ボリンジャーバンド2σ
67610.00円 5日夜間取引終値
67528.00円 5日移動平均
67470.69円 4日日経平均株価現物終値
66355.00円 一目均衡表・転換線
66245.82円 ボリンジャーバンド1σ
63715.00円 一目均衡表・基準線
63532.00円 25日移動平均
60818.18円 ボリンジャーバンド-1σ
58396.40円 75日移動平均
58104.36円 ボリンジャーバンド2σ
57570.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55390.54円 ボリンジャーバンド3σ
52363.05円 200日移動平均
株探ニュース
71673.46円 ボリンジャーバンド3σ
68959.64円 ボリンジャーバンド2σ
67610.00円 5日夜間取引終値
67528.00円 5日移動平均
67470.69円 4日日経平均株価現物終値
66355.00円 一目均衡表・転換線
66245.82円 ボリンジャーバンド1σ
63715.00円 一目均衡表・基準線
63532.00円 25日移動平均
60818.18円 ボリンジャーバンド-1σ
58396.40円 75日移動平均
58104.36円 ボリンジャーバンド2σ
57570.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55390.54円 ボリンジャーバンド3σ
52363.05円 200日移動平均
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