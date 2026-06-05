　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の6万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71673.46円　　ボリンジャーバンド3σ
68959.64円　　ボリンジャーバンド2σ
67610.00円　　5日夜間取引終値
67528.00円　　5日移動平均
67470.69円　　4日日経平均株価現物終値
66355.00円　　一目均衡表・転換線
66245.82円　　ボリンジャーバンド1σ
63715.00円　　一目均衡表・基準線
63532.00円　　25日移動平均
60818.18円　　ボリンジャーバンド-1σ
58396.40円　　75日移動平均
58104.36円　　ボリンジャーバンド2σ
57570.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55390.54円　　ボリンジャーバンド3σ
52363.05円　　200日移動平均

株探ニュース