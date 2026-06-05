5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.5ポイント高の3978ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4091.28ポイント ボリンジャーバンド3σ

4020.47ポイント ボリンジャーバンド2σ

3978.00ポイント 5日夜間取引終値

3958.80ポイント 5日移動平均

3951.85ポイント 4日TOPIX現物終値

3949.65ポイント ボリンジャーバンド1σ

3942.00ポイント 一目均衡表・転換線

3878.84ポイント 25日移動平均

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3808.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3766.21ポイント 75日移動平均

3737.21ポイント ボリンジャーバンド2σ

3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3666.40ポイント ボリンジャーバンド3σ

3487.12ポイント 200日移動平均



株探ニュース