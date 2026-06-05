　5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.5ポイント高の3978ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4091.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4020.47ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3978.00ポイント　　5日夜間取引終値
3958.80ポイント　　5日移動平均
3951.85ポイント　　4日TOPIX現物終値
3949.65ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3942.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3878.84ポイント　　25日移動平均
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3808.03ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3766.21ポイント　　75日移動平均
3737.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3666.40ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3487.12ポイント　　200日移動平均

株探ニュース