TOPIX先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.5ポイント高の3978ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4091.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
4020.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
3978.00ポイント 5日夜間取引終値
3958.80ポイント 5日移動平均
3951.85ポイント 4日TOPIX現物終値
3949.65ポイント ボリンジャーバンド1σ
3942.00ポイント 一目均衡表・転換線
3878.84ポイント 25日移動平均
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3808.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3766.21ポイント 75日移動平均
3737.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3666.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
3487.12ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4091.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
4020.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
3978.00ポイント 5日夜間取引終値
3958.80ポイント 5日移動平均
3951.85ポイント 4日TOPIX現物終値
3949.65ポイント ボリンジャーバンド1σ
3942.00ポイント 一目均衡表・転換線
3878.84ポイント 25日移動平均
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3808.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3766.21ポイント 75日移動平均
3737.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3666.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
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