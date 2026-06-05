5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の751ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



889.96ポイント ボリンジャーバンド3σ

860.50ポイント ボリンジャーバンド2σ

831.05ポイント ボリンジャーバンド1σ

801.60ポイント 25日移動平均

788.50ポイント 一目均衡表・基準線

788.50ポイント 一目均衡表・転換線

772.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ

770.05ポイント 75日移動平均

763.00ポイント 5日移動平均

751.00ポイント 5日夜間取引終値

748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

743.77ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値

742.70ポイント ボリンジャーバンド2σ

741.04ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

713.24ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース