　5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の751ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

889.96ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
860.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
831.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
801.60ポイント　　25日移動平均
788.50ポイント　　一目均衡表・基準線
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
772.15ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント　　75日移動平均
763.00ポイント　　5日移動平均
751.00ポイント　　5日夜間取引終値
748.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
743.77ポイント　　4日東証グロース市場250指数現物終値
742.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
741.04ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
713.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース