グロース先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の751ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
889.96ポイント ボリンジャーバンド3σ
860.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
801.60ポイント 25日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・基準線
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
772.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント 75日移動平均
763.00ポイント 5日移動平均
751.00ポイント 5日夜間取引終値
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
743.77ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
742.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
741.04ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
713.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
889.96ポイント ボリンジャーバンド3σ
860.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
801.60ポイント 25日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・基準線
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
772.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント 75日移動平均
763.00ポイント 5日移動平均
751.00ポイント 5日夜間取引終値
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
743.77ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
742.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
741.04ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
713.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
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