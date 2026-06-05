NBAは4日（日本時間5日）、スパーズとニックスのファイナル第1戦（3日、同4日）の試合中にコートに乱入したファンについて、NBA全会場への永久入場禁止処分にしたと発表した。

3日（同4日）にテキサス州サンアントニオで行われた第1戦の第4Qに、男性ファン1人がスマートフォンを持ってコートに乱入。スパーズのビクター・ウェンバンヤマとニックスのミッチェル・ロビンソンの前に立ち止まり、自撮りを試みたところを警備員に取り押さえられた。ウェンバンヤマは試合後、「あんなの初めてだ。どうすればいいか分からなかった。本当に驚いた」と困惑の表情を浮かべた。

NBAの広報担当者によると、乱入に関与したもう1人のファンも“永久出禁”になるという。地方検事局はファンが未成年であるとして「法律により、この件に関する詳細をはなすことは禁じられている」とした。NBAのアダム・シルバー・コミッショナーは「あの人物をファンと呼ぶことさえためらわれる」と批判した。

ファイナル第1戦は終盤の逆転劇でニックスが105―95で先勝。第2戦もサンアントニオで5日（同6日）に行われる。