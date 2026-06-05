コレ、いいじゃーーーん！【ダイソー】売り切れ前に確保して！「生活雑貨」をチェック

身の回りで役立つ「生活雑貨」を買いたい時は、まず【ダイソー】に立ち寄ってみるといいかも。「100円ショップ」の枠を超えてさまざまな日用品が揃い、「こんな物があったの！？」と驚くような商品が見つかる場合も。今回は、100均マニアが実際に使って紹介している、収納用品やガジェット等、一度使ったら手放せなくなるような生活雑貨をピックアップ。売り切れる前に、ゲット推奨です！

ジョイントできる扉付き収納ケース

「ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース」は、インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「超人気収納アイテムをやっとゲット」と紹介しているアイテム。扉が付いているので、綺麗な状態をキープしておきたい物の収納にぴったり。同じサイズは積み重ねてジョイントできるので、何個か買えば収納棚として使えそう。使わない時は、折り畳んでコンパクトになるところも嬉しいポイントです。大小2サイズの展開があり、小サイズは\550（税込）、大サイズは\770（税込）です。

寝転がりながら使えるワイヤレスイヤホン

イヤホンを使ってスマホで動画を見たり音楽を聴いたりする時に、コードが絡まるストレスのない「寝ながら完全ワイヤレスステレオイヤホン（ホワイト）」が良さそう。インナーイヤー型なので、圧迫感のない着用感が期待でき、全体的に凹凸の少ないフラットな形状が特徴。@nanaironotobira2さんは、「横向きで寝ても痛くないよ」とコメントし、寝転がりながら使う時にも頼りにしている様子。持ち歩きに便利なケース付きで、旅先でも活躍してくれそうです。\1,100（税込）というお手頃価格は、ダイソーならでは。

電源タップもダイソーなら1,000円以下！

延長コードを買い足したい時におすすめの「電源タップ ３口１ｍ雷ガード＆防水パッキン付」。\770（税込）ながら、防水パッキン付ホコリシャッター仕様の差込口なので、キッチンでも安心して使えそうです。本体には熱に強いというPBTが使われていて、熱を持ちやすいドライヤーやアイロンの使用にも良さそう。1つのタップに差込口が3箇所あり、配線が多い場所では特に頼りになるはず。

一気に増設したい時におすすめ

壁のコンセントにそのまま差し込むタイプの「4口雷ガード付スクエアタップ」も、\770（税込）で購入可能。@nanaironotobira2さんによれば、「これは人気でラス1でした」とのこと。両サイドと前面に差込口が付いており、合計4口を増設できる便利な商品です。こちらも熱に強いという、PBTを使用。白いコンセントと同化する色合いとコンパクトなサイズ感で、インテリアにも馴染みそう。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino