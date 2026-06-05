お笑いコンビ「エルフ」のはるが芸人仲間から誕生日を祝われたことを報告した。

はるは５日までに自身のインスタグラムを更新。「先日誕生日だった嶋佐さんと私の早めの誕生日を大好きな人達に祝って頂きました！！！幸せすぎますし嬉（うれ）しすぎる。。。」と喜びを語り、ヒコロヒー、「紅しょうが」の稲田美紀、「四千頭身」の石橋遼大、「霜降り明星」せいや、「ニューヨーク」嶋佐和也と写るショットを公開。さらに「嶋佐さんのプレゼントは全員からサングラス！！かっけぇ！！！そしたら何と私にも人生初ＲａｙＢａｎサングラスを頂きました、、、やべぇ！！！かけた瞬間なんか笑われたのだけ記憶から消して、この夏たくさんかけまくります！！！」とつづり、嶋佐と一緒にサングラスをかけたショットもアップした。最後に「ほんと嬉しい！！！！！！！ありがとうございました！！！！！！！」と感謝を述べて投稿を締めた。

この投稿には「みきねぇにヒコにはるちゃんという美人ぞろいで男性陣もみんな楽しそうです」「嶋佐さんもはるちゃんも誕生日おめでとうございます サングラスとても似合ってるしかっこいいです」などのコメントが寄せられている。