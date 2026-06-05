元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の柚希礼音が、俳優の大澄賢也(60)を「包容力がすごい」と絶賛した。



【写真】「宙の上に浮いて踊ってるみたい」な気分で2ショット!

柚希は3日に更新したインスタグラムで「ずっといつかご一緒してみたいと思っていたお方です お芝居も、歌も踊りも温かーく包み込まれます 包容力がすごいのです」と投稿。「ジェリーさんから2幕の二人の踊りは Fred Astaire & Ginger Rogers のように!!!!と言われておりますが、けんやさんのそのニュアンスと空気感とリードが素晴らしすぎて 毎回おーーーー!!!!と なんか宙の上に浮いて踊ってるみたいな不思議な。フワッとしながらもピンとした 何かが常に二人の間にあって。こここここれは。すごいとなっております」と最大級の賛辞を送った。



柚希と大澄は都内で上演中の「BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル」で共演している。柚希は「今回ご一緒出来て本当に嬉しく幸せです 本日も頑張ります」と記し、「#ブープザミュージカル #boopthemusical #BOOPここ好きかも#FULLOUT」とハッシュタグも添えた。



コメント欄には「20代の頃から賢也さんを観て来ていますが、大変な時期も乗り越えてしっかりとご自分の世界を築き、ずっと素敵なダンサーであり、続ける姿勢を密かに応援しておりました」「大澄さんとの素敵なツーショットのアップをありがとうございます」「お二人のデュエットダンスの場面、オーってなりました」「賢也さんとの息の合ったこと、お写真からも素敵な空気感が伝わってきます 賢也さんとの素晴らしいダンス、お話を聞いているだけでワクワクしてきます」などと好意的な声が多々届いている。



柚希は2009年、宝塚歌劇団星組トップスターとなり15年に退団した。宝塚時代は172センチの舞台映えする容姿で、トップ・オブ・トップとして活躍。退団後は舞台を中心にミュージカルなどに出演してきた。



大澄は柚希より高身長の178センチ。多数のミュージカルに出演するほか、ブロードウェイ・ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」の振付指導なども行っている。



（よろず～ニュース編集部）