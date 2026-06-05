タレントの矢部美穂が3日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演中の舞台を訪れ、出演女優との2ショットをアップした。



【写真】思いの詰まった舞台に臨んだ田巻 矢部と並んで充実の表情

矢部は「田巻果奈ちゃん主演のフラガール2026の舞台を観に行ってきましたよ 初めての舞台にフラダンスと見せ場たっぷりの果奈ちゃんでしたが堂々とされていて…またストーリーに泣けました」と伝えた。2日に開幕した舞台「フラガール'26」は2006年公開の映画「フラガール」の脚本家・羽原大介氏が手がけている。



映画版では女優・蒼井優が演じた高校生ダンサー役を務めている田巻。オーディション合格を伝えた2月のインスタグラムで「いわき市出身の私にとって、『フラガール』は特別な想いのある作品です」と記し、「いわきで生まれ育った想いを胸に、精一杯作品と向き合い 全力で挑みます。」と決意をつづっている。



さらに、舞台初日の2日の投稿では「初舞台 W主演Wキャスト」と書き出し、「水ぶくれができても血豆ができてもアザだらけになってもみんなで頑張ってきた日々は私の宝物です。」と稽古の日々を回顧。初舞台へ向けて「見たことねえ景色を見るぞ!!」と意気込んでいた。



思いの詰まった舞台を観劇し、「果奈ちゃんはやっぱり華があるわ♡ あと、フラダンスの練習量も凄いんだなろうなぁと感じました 私も頑張らなくちゃとパワーもらえました」と矢部。客席で2人でピースサインをする姿も公開し、「みんなキラキラしていて吸い込まれる」と結んだ。



田巻は2000年生まれ、福島県出身。小学5年生で東日本大震災を経験し、13年から18年までアイドルグループ・アイくるガールズのメンバーとして被災地での支援活動も行っていた。大学進学を機に一時芸能活動から離れるも在学中に活動を再開。女優、モデル、タレントなど幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）