千葉ロッテ、“BLACK SUMMER WEEK×ロッテのアイス”コラボアイテム発売へ
千葉ロッテマリーンズは、きょう5日正午からマリーンズオンラインストアにて「BLACK SUMMER WEEK 2026」と株式会社ロッテのアイスブランドとコラボしたグッズの受注販売を開始することを発表した。
【写真】商品名のところが選手名に⁉『雪見だいふく アクリルキーホルダー』
ロッテのアイスブランドのなかから『クーリッシュ』『爽』『雪見だいふく』『スイカバー』のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の名前を合わせたオリジナルデザインを制作し、フェイスタオルやトートバッグなど計6アイテムを展開する。
■BSW2026×ロッテアイスブランド
【対象選手】
高部瑛斗外野手（※高＝はしごだか）、藤原恭大外野手、友杉篤輝内野手、安田尚憲内野手、西川史礁外野手、藤岡裕大内野手、中村奨吾内野手、毛利海大投手、小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、石垣元気投手、グレゴリー・ポランコ外野手、岡大海外野手、佐藤都志也捕手、田中晴也投手、小川龍成内野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、ネフタリ・ソト内野手
【コラボグッズ 商品一覧】
シークレットアクリルキーホルダー：600円
保冷キャンバストートバッグ：4000円
シール2枚セット：700円
ダイカットマグネット：1500円
フェイスタオル：2000円
ハンドタオル：1000円
※販売はマリーンズオンラインストアにて5日正午〜14日午後11時59分まで受注
※シークレットアクリルキーホルダーは12日からマリーンズストアミュージアム店でも販売
【写真】商品名のところが選手名に⁉『雪見だいふく アクリルキーホルダー』
ロッテのアイスブランドのなかから『クーリッシュ』『爽』『雪見だいふく』『スイカバー』のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の名前を合わせたオリジナルデザインを制作し、フェイスタオルやトートバッグなど計6アイテムを展開する。
【対象選手】
高部瑛斗外野手（※高＝はしごだか）、藤原恭大外野手、友杉篤輝内野手、安田尚憲内野手、西川史礁外野手、藤岡裕大内野手、中村奨吾内野手、毛利海大投手、小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、石垣元気投手、グレゴリー・ポランコ外野手、岡大海外野手、佐藤都志也捕手、田中晴也投手、小川龍成内野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、ネフタリ・ソト内野手
【コラボグッズ 商品一覧】
シークレットアクリルキーホルダー：600円
保冷キャンバストートバッグ：4000円
シール2枚セット：700円
ダイカットマグネット：1500円
フェイスタオル：2000円
ハンドタオル：1000円
※販売はマリーンズオンラインストアにて5日正午〜14日午後11時59分まで受注
※シークレットアクリルキーホルダーは12日からマリーンズストアミュージアム店でも販売