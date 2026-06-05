【2026年 上半期ブレイク俳優ランキング（女性編）】 朝ドラ『風、薫る』ヒロイン・見上愛が1位に
「男性編」ではお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが1位となって話題となったオリコンニュースによる『2026年 上半期ブレイク俳優ランキング』。「女性編」では、俳優の【見上愛】が1位を獲得した。
【ランキング表】見上愛以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク俳優（女性編）』TOP10
■映画『正直不動産』にも出演 さまざまな作品で存在感を強め見事栄冠
1位に輝いた【見上愛】は、昨年ロングヒットを記録し、話題を呼んだ映画『国宝』に出演したことで注目度が高まった。その勢いをそのままに、今年3月末にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』にW主演の一人として出演。一気に最上位まで駆け上がった。
東京都出身の25歳。19年にデビュー後は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（24年）、フジテレビ系『119エマージェンシーコール』（25年）などの作品に出演。5月15日に公開された『正直不動産』にも登場し、まさに“売れっ子俳優”の道をひた走っている。
そんな見上に対しては、やはり朝ドラや『国宝』へのコメントが多数寄せられた。「朝ドラヒロインになったり、『国宝』にも出演したりと見るたびに輝きを増している気がします！」（神奈川県／30代／女性）、「存在感があるので活躍を期待していましたが、朝ドラのヒロインとして認知度もバッチリだと思いました」（東京都／20代／女性）といった声があった。
さらには「ミステリアスでありながら透明感もある独特のオーラを持ってて大活躍すると思う」（茨城県／50代／男性）と将来を嘱望する声も。独特の雰囲気と演技力で今後のさらなる活躍を期待する声が多く寄せられた。
■今年地上波ドラマ初主演 タレント、音楽活動とは違った一面に評価
2位にランクインしたのは【あの】。アーティスト、タレントのほか、俳優、声優、モデルと活動は多岐にわたるなか、今年4月にスタートしたテレビ東京系ドラマ『惡の華』では、鈴木福とともにW主演（あのにとって地上波ドラマ初主演）を務め、話題を呼んだ。今月5日からは、同局系『わたしの相殺日記』で地上波ドラマの単独初主演もつかんだ。
今回の調査では「ドラマを見ていて、演技がうまいと思いました」（山形県／10代／女性）と演技力を評価するコメントが。他には「バラエティーだけではなく俳優業など幅広く活躍されるようになった」（東京都／30代／男性）、「普段テレビで見るキャラクターとのギャップがあって良かったです」（埼玉県／20代／男性）など、タレントや音楽活動をしている時とは違った一面に感服する声も見られた。
■朝ドラヒロイン、日曜劇場の重要な役… 話題作出演の若手俳優が続々ランクイン
3位以下に目を移すと、5位に9歳の子役【永尾柚乃】が入った。26年も、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』で誘拐される少女を演じたほか、テレビ東京系『孤独のグルメ』にもゲスト出演。さらに、映画監督にも挑戦するなど活動の場を広げている。そんな永尾には「なんかさすがと言う感じがあるし、ちょっと大きくなっても上手にいろいろこなせている。そして演技も言わずもがなうまい」（埼玉県／30代／男性）、「演技力、トーク力に磨きがかかり、子役の範疇に収まりきらない」（神奈川県／20代／女性）など、尊敬する声も寄せられた。
また、NHK朝ドラやTBS『日曜劇場』といった話題作に出演した俳優も名を連ねた。見上とともに『風、薫る』でW主演を務める【上坂樹里】は8位に。「やはり朝ドラですね！『ビリオンスクール』や『御上先生』の頃から注目されていましたが、そのドラマとまた違う魅力を感じました」（鹿児島県／20代／女性）という声が寄せられた。
同じく8位となったのはTBS『日曜劇場』の『リブート』に出演していた【蒔田彩珠】。鈴木亮平が演じた儀堂歩の下で動く警視庁捜査一課の若手刑事を演じ、最終盤まで重要な役どころとして存在感を残した。視聴者からは「『リブート』の中でもかなり重要な役柄で難しかったと思いますが、とても惹きつけられる演技に感動しました。これからに注目したいなと思っています！」（埼玉県／40代／女性）と期待する声が上がっていた。
3位の【吉川愛】は、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）などを手掛ける人気放送作家・小西マサテル氏原作で、7月にスタートする『名探偵のままでいて』で“テレ朝連ドラ初主演”。4位の【森田望智】も、バカリズムが脚本を手掛ける2027年度前期の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』でヒロインを務めることが決まっており、さらなる飛躍に期待がかかる。
新星が続々と誕生した26年上半期の芸能界。どんな演技でファンを楽しませてくれるのか。これからの活躍にも期待が高まるばかりだ。
【ランキング表】見上愛以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク俳優（女性編）』TOP10
■映画『正直不動産』にも出演 さまざまな作品で存在感を強め見事栄冠
1位に輝いた【見上愛】は、昨年ロングヒットを記録し、話題を呼んだ映画『国宝』に出演したことで注目度が高まった。その勢いをそのままに、今年3月末にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』にW主演の一人として出演。一気に最上位まで駆け上がった。
そんな見上に対しては、やはり朝ドラや『国宝』へのコメントが多数寄せられた。「朝ドラヒロインになったり、『国宝』にも出演したりと見るたびに輝きを増している気がします！」（神奈川県／30代／女性）、「存在感があるので活躍を期待していましたが、朝ドラのヒロインとして認知度もバッチリだと思いました」（東京都／20代／女性）といった声があった。
さらには「ミステリアスでありながら透明感もある独特のオーラを持ってて大活躍すると思う」（茨城県／50代／男性）と将来を嘱望する声も。独特の雰囲気と演技力で今後のさらなる活躍を期待する声が多く寄せられた。
■今年地上波ドラマ初主演 タレント、音楽活動とは違った一面に評価
2位にランクインしたのは【あの】。アーティスト、タレントのほか、俳優、声優、モデルと活動は多岐にわたるなか、今年4月にスタートしたテレビ東京系ドラマ『惡の華』では、鈴木福とともにW主演（あのにとって地上波ドラマ初主演）を務め、話題を呼んだ。今月5日からは、同局系『わたしの相殺日記』で地上波ドラマの単独初主演もつかんだ。
今回の調査では「ドラマを見ていて、演技がうまいと思いました」（山形県／10代／女性）と演技力を評価するコメントが。他には「バラエティーだけではなく俳優業など幅広く活躍されるようになった」（東京都／30代／男性）、「普段テレビで見るキャラクターとのギャップがあって良かったです」（埼玉県／20代／男性）など、タレントや音楽活動をしている時とは違った一面に感服する声も見られた。
■朝ドラヒロイン、日曜劇場の重要な役… 話題作出演の若手俳優が続々ランクイン
3位以下に目を移すと、5位に9歳の子役【永尾柚乃】が入った。26年も、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』で誘拐される少女を演じたほか、テレビ東京系『孤独のグルメ』にもゲスト出演。さらに、映画監督にも挑戦するなど活動の場を広げている。そんな永尾には「なんかさすがと言う感じがあるし、ちょっと大きくなっても上手にいろいろこなせている。そして演技も言わずもがなうまい」（埼玉県／30代／男性）、「演技力、トーク力に磨きがかかり、子役の範疇に収まりきらない」（神奈川県／20代／女性）など、尊敬する声も寄せられた。
また、NHK朝ドラやTBS『日曜劇場』といった話題作に出演した俳優も名を連ねた。見上とともに『風、薫る』でW主演を務める【上坂樹里】は8位に。「やはり朝ドラですね！『ビリオンスクール』や『御上先生』の頃から注目されていましたが、そのドラマとまた違う魅力を感じました」（鹿児島県／20代／女性）という声が寄せられた。
同じく8位となったのはTBS『日曜劇場』の『リブート』に出演していた【蒔田彩珠】。鈴木亮平が演じた儀堂歩の下で動く警視庁捜査一課の若手刑事を演じ、最終盤まで重要な役どころとして存在感を残した。視聴者からは「『リブート』の中でもかなり重要な役柄で難しかったと思いますが、とても惹きつけられる演技に感動しました。これからに注目したいなと思っています！」（埼玉県／40代／女性）と期待する声が上がっていた。
3位の【吉川愛】は、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）などを手掛ける人気放送作家・小西マサテル氏原作で、7月にスタートする『名探偵のままでいて』で“テレ朝連ドラ初主演”。4位の【森田望智】も、バカリズムが脚本を手掛ける2027年度前期の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』でヒロインを務めることが決まっており、さらなる飛躍に期待がかかる。
新星が続々と誕生した26年上半期の芸能界。どんな演技でファンを楽しませてくれるのか。これからの活躍にも期待が高まるばかりだ。