「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.感じが悪い人には、どんな特徴がありますか？

――田丸さんの書き方講座は子ども向けから企業研修や、大人向けのものも開催されていますよね。さまざまな年代の方たちと多く接してきているかなと思います。これまでの経験から、「感じが悪い人」にはどんな特徴があると思いますか？

「感じが悪い人」の特徴・ワースト1

田丸雅智氏（以下、田丸）：一番大きいのは、対話をする気がないことだと思います。

目を合わせる気がない。

話を聞く気がない。

最初から相手を見下している。

そういう態度は、表情や雰囲気に出ます。

たとえば、相手を自分より劣っている前提で話してくる人がいます。

「どうせ知らないでしょうけど」という感じで、わざと専門用語を混ぜてくるような人です。

そういう人は、知識があるかどうか以前に、相手とちゃんと向き合う姿勢がない。

そこに、感じの悪さが出るのだと思います。

――『小学生でもできる言語化』でも、素直にまずやってみることが一番大事だと触れられていますよね。これまでのインタビューでも、田丸さんが仰っている「人として素直かどうか」は重要だと言っていたことに繋がる気がしました。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）