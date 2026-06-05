相手を不快にするメール・ワースト1とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「謝りすぎるメール」が逆効果になる

メールでもっとも神経を使う場面といえば、「謝罪メール」です。

失礼がないように、誠意が伝わるようにと考えるほど、文章は長くなりがちです。

しかし、その「丁寧さ」が逆に相手を疲れさせてしまうことがあります。

『気づかいの壁』という本では、次のような例が紹介されています。

メールを書くときに、もっとも気をつかうのは、「謝罪」のときではないでしょうか。

普段は短文でテンポよく返事する人も、謝らないといけないときには、何度も読み返して推敲するはずです。

私がよく目にするのは、次のようなお詫びメールです。



「このたびは、ご迷惑をおかけし、まことに申し訳ございません。

また、週末を挟んだため、ご返信が遅れましたこともお詫び申し上げます。

お調べしたところ、ご連絡いただいた件につきましては、私どもに確認漏れがございました。たいへんご迷惑をおかけし、申し訳ございません。つきましては、たいへん申し訳ありませんが、ご返金の対応をさせていただきたく存じます。」

――『気づかいの壁』より

一見すると誠実ですが、実はこのメールには大きな問題があります。

「詫び倒し」が情報を埋もれさせる

問題は、「謝罪」が多すぎることです。

謝る気持ちを伝えたいあまり、4回も「謝罪の言葉」を使っています。

そのため、相手にとって「本当に知りたい情報」が埋もれてしまっているのです。

このようなメールは、読み手に大きな負担になります。

謝罪の気持ちを伝えることは大事ですが、「詫び倒し」はよくありません。

余計なお詫びをゴソッとそぎ落としましょう。

――『気づかいの壁』より

相手が知りたいのは、「どんな問題が起きて」「どう対応されるのか」です。

しかし、謝罪が続くと、その肝心な情報が見えなくなってしまいます。

感じのいい謝罪メールは「構造」がシンプル

では、どう書けばいいのでしょうか。

ポイントは、「謝罪の位置」を整理することです。

前文・本文・末文で構成されるメールでは、お詫びを入れるのは最初と最後だけにすることで、ちょうどいいバランスになります。

たった2回では物足りない気がするかもしれません。

しかし、相手が本当に読みたいことは、「事実の確認」です。

それならば、問題解決のための情報を伝えることも、謝ることと同じくらい大事なはずです。

そのための情報を前後の謝罪で挟むと、誠実な態度が伝わります。

「こんなに申し訳なく思っているんです」ということを伝えすぎると、逆に相手に気をつかわせてしまいます。つまり、相手に壁を作り出してしまうのです。

謝罪の気持ちが先に立ってしまうときこそ、謝る気持ちは最初と最後だけに限定しましょう。

――『気づかいの壁』より

つまり、本当に誠実なメールとは、「感情量」ではなく「整理された情報」を届けるメールなのです。

相手が知りたいのは「解決策」

謝罪メールで重要なのは、「どれだけ謝ったか」ではありません。

「相手が安心できる情報を、どれだけわかりやすく伝えたか」です。

謝罪を繰り返すほど、こちらの気持ちは伝わった気になります。

しかし、相手からすると、「結局どうなるのか」がわからないメールのほうがストレスになります。

まずは、「謝罪」と「事実」を切り分けること。

そして、必要な情報をシンプルに整理する。

それだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。