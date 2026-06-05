ベッセント氏も懸念する…日銀利上げ先送りによる「日米国債同時暴落」と日本発「金融クライシス」の現実味

原油高と円安のダブルパンチで進む物価高に歯止めをかけるには、政策金利を引き上げ、インフレ圧力を早めに抑え込むことが常道だ。だが、「高圧経済」を掲げる高市早苗首相や、取り巻きのリフレ派学者は利上げに難色を示し続けてきた。

一方で、日銀が首相の顔色をうかがっているうちに金融政策が後手に回ると、大幅な利上げなしにはインフレ高進に歯止めがかからない「ビハインド・ザ・カーブ」に陥りかねないとの懸念も広がっている。6月15、16日の金融政策決定会合で利上げを実行できないと、植田和男総裁の統率力が疑われかねない状況だ。

前編記事『金融政策決定会合はもうすぐ！円安・物価高なのに金利を上げられないかもしれない…日銀・植田総裁が直面する厳しい現実』より続く。

「超知日派」の忠告

さらに厄介なのは、米国でもインフレ懸念が高まり、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測が台頭し始めたことだろう。

従来は「FRBは利下げ、日銀は利上げ」が既定路線と見られ、日米金利差が縮小に向かうとの見方が円相場を支える数少ない支援材料となってきた。だが、それも今や風前の灯。日銀が6月に追加利上げをできなければ、円安進行に歯止めが掛からなくなる恐れがある。

ジョージ・ソロス氏が主宰する世界的なヘッジファンドのマネージャー時代以来、50回以上も日本を訪れている「超知日派」（財務省幹部）のベッセント米財務長官は、そんな日本の「不都合な真実」を熟知した上で、今回の訪日に臨んだ。

首相や片山財務相との会談の詳細は明らかにされていないが、為替や債券（国債）市場の混乱収束につながる財政・金融政策の必要性を忠告したのは間違いない。

夕食会や会談を行った片山財務相は「為替相場の過度な変動に対して、日米当局が今後も緊密に連携していくことを確認した」などと述べ、日本の円買い介入に対する米国の容認姿勢をもっぱら喧伝する。

一方で、ベッセント氏が金融政策について言及したかどうかについては「日銀との関係があるので申し上げられない」とけむに巻いたが、関係筋によると「日銀の利上げを巡っても、突っ込んだやり取りが交わされた」という。

「なぜ分からないのか」

ベッセント氏は首相との会談後には「15年来の知り合いである植田総裁が金融政策を成功に導くと、絶大な信頼を置いている」とあえて言及。5月19日には仏パリで開かれたG7財務相・中央銀行総裁会議に合わせて植田総裁と会談した。

ロイター通信とのインタビューでは「必要なことを行う余地が与えられれば、（植田総裁が）優れた金融政策を実現すると確信している」と踏み込んだ。市場では、追加利上げに慎重な姿勢を続ける高市首相を牽制し、植田日銀の追加利上げを後押しする意図と受け止められた。

財務省OBは「ゴールデンウィーク中の円買い介入こそ容認したものの、『時間稼ぎを繰り返すばかりでは能がない。日銀の利上げによる日米金利差の縮小を図らなければ円安を止められないのがなぜ分からないのか』というのがベッセント氏の本音だろう」と解説する。

実際、ベッセント氏はこれまでも日銀の利上げが遅れることの弊害にたびたび言及してきた。昨年10月に訪日した際には「日銀にインフレ抑制のための裁量の余地が与えられるべきだ」などと、より直截な表現で高市政権にリフレ政策の転換を求めた。この影響がどこまであったかは定かではないが、日銀は同12月に政策金利を0.25％引き上げ、0.75％とした。

ショックが国際金融市場に波及する

また、今年1月に世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）の場で片山財務相と会談した際には、日本国債の価格下落（長期金利の上昇）が米国債にも波及しているとの懸念を示し、高市政権の規律なき財政拡張路線の危うさに警鐘を鳴らしてもいる。

足元の円買い介入の容認と財政・金融政策への厳しい注文。ベッセント氏の高市政権に対する硬軟織り交ぜたメッセージは、決して日本びいきだからではない。

日銀の利上げが後手に回り、急激な金融引き締めを迫られたり、「大砲もバターも」のサナエノミクス路線が日本国債の暴落を招いたりすれば、そのショックが国際金融市場に波及し、米長期金利の上昇や株価急落などでトランプ政権に打撃となることを懸念しているのだ。

はたしてベッセント氏の真意は、首相にどこまで伝わったか。財務省幹部によると、これまで「ツートップ」と評されてきた片山財務相ですら、２月の衆院選大勝後は唯我独尊姿勢を強める高市氏との間に「隙間風」が吹いているという。

財務省や日銀幹部は「外圧」をテコに「女帝」の首に鈴をつけようと躍起だが、思惑通りに行く保証はない。

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